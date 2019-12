Für den ersten Stadthaushalt nach der VRV 2015 (siehe Infobox) fand sich auch sieben Wochen vor der Gemeinderatswahl eine große Mehrheit im Gemeinderat. Das soll nicht heißen, dass der Voranschlag nicht diskutiert wurde – im Gegenteil, allerdings großteils auf sachlicher Ebene.

„Investitionen sind wichtig, wir wollen schließlich weiterhin eine lebenswerte Gemeinde sein, aber ein bisserl Sparen wäre auch wichtig“, sagte Herbert Schmied (NEOS). Das „Kulturdefizit pro Kopf“ sein in Tulln nach wie vor sehr hoch. Auch mit etwas weniger würde noch genug geboten.

Fangfrage: Kindergarten oder Pflegebetten?

Er appellierte, vor allem bei der mittelfristigen Finanzplanung, Bevölkerungsstatistik und -wachstum seriöser als bisher zu berücksichtigen. Tulln ist seit 2013 um 17 Prozent gewachsen, aber die Geburtenstatistik sei rückläufig. „Überspitzt gesagt: Sollen wir in Kindergärten oder doch in Pflegebetten investieren?“, so Schmied. Am „Kulturdefizit pro Kopf“ störte sich Peter Höckner (TVP): „Ein furchtbares Wort!“ Im Vergleich wäre es außerdem weniger hoch, würde man die Musikschulen herausrechnen und den Schulen zuordnen, wie das in vielen anderen Gemeinden üblich wäre.

Harald Wimmer (SPÖ) merkte an, dass seine Fraktion ihre Vorschläge erfolgreich einbringen konnte, etwa eine zehnprozentige Erhöhung des Budgets für Straßenbau- und -beleuchtung oder mehr Mittel für öffentlichen Grünraum.

Auf die „neue Ära“ in der Budgeterstellung ging Rainer Patzl (Grüne) ein. Er sprach dem zuständigen Gemeindemitarbeiter-Team rund um Andreas Burkert und Christina Helfer große Hochachtung und Dank aus. Die Zahlen wären nur schwer vergleichbar und vor allem die Erfassung und Bewertung des Vermögens eine große Leistung. Zum Budget selbst meinte Patzl: „Es gibt solche und solche Investitionen, aber der allergrößte Teil ist sinnvoll.“

Trotzdem sollte künftig danach getrachtet werden, den Überschuss aus dem täglichen Geschäft zu erhöhen und diesen in Einklang mit den Investitionen zu bringen.

Als schärfster Kritiker erwies sich Ludwig Buchinger (TOP). Er erinnerte an die Sparvorhaben aus Zeiten der Syntegration (eine von Experten begleitete Erstellung eines Maßnahmenplans) von vor neun Jahren. Damals wollte man Personalkosten sparen, stattdessen wären diese seitdem von 9,4 auf nunmehr 13 Millionen Euro gestiegen. Weiters kritisierte Buchinger die steigende Verschuldung, die Abgänge im Römermuseum oder, dass sich die Stadt mit Atrium, Danubium und Florahofsaal nun drei Veranstaltungssäle leiste, die allesamt nicht ausgelastet seien. TOP stimmte als einzige Fraktion gegen den Haushalt.

Auch Erich Stoiber (FPÖ) bemängelte die Personalausgaben als „im Verhältnis ziemlich hoch“. Zu den Kulturausgaben sagte er: „Kann man machen, muss man aber nicht.“ Die Straßen andererseits „sind jetzt kaputt“ und wären jetzt zu sanieren. Seine Fraktion enthielt sich als einzige der Stimme.

Schinnerl relativiert hohe Personalkosten

Als Verteidiger der Ausgaben trat Harald Schinnerl (TVP) in den Ring. Er sagte, dass der Abbau von 12 Millionen Euro Schulden in den Jahren 2010 bis 2017 die Voraussetzung für die jetzt getätigten Investitionen sei.

Was die Personalkosten angeht: 2018 machten diese in Tulln 25,5 Prozent des ordentlichen Haushalts aus, zum Vergleich: in Klosterneuburg 27,1 %; in Horn 30,9 % oder in Stockerau 28,4 %. Dass die Personalkosten 2019 überdurchschnittlich stiegen, sei auf gestiegene Abfertigungen, Vorrückungen und „ein klein wenig mehr Personal“ zurückzuführen. So sei die ökologische Grünraumbewirtschaftung personalintensiver, was zu drei Neuaufnahmen im Bauhof geführt habe.