In der letzten Sitzung des bisherigen Tullner Gemeinderates wurden u.a. der Rechnungsabschluss 2019, das Kulturprogramm 2020 und Investitionen von mehr als 1 Million Euro in die Wasserversorgung beschlossen (mehr dazu in der Print-Ausgabe 11 der Tullner NÖN).

Last but not least dankte Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) allen Mandataren, die in der neuen Periode, die mit der konstituierenden Sitzung am 10. März beginnt, nicht mehr dabei sein werden, für ihren Einsatz.

"Ihr habt alle etwas Besonderes geleistet, aber es wird nicht viele geben, die 48 Jahre lang dabei waren", so Eisenschenk, "ich nehme einmal an, Hans Mayerhofer ist der längst dienende Gemeinderat Österreichs. Mit Bürgerrecht und Ehrenring wurde er schon ausgezeichnet. Er ist ein Verbinder, der noch nie in einen politischen Konflikt geraten ist."

Einstieg gemeinsam mit jungem Bausachverständigen

Mayerhofer (TVP) dankte in seiner bescheidenen Art: "Was ich hier gemacht habe, habe ich gerne gemacht." Er erinnerte sich an seine Anfänge, gemeinsam mit Walter Slama, der damals noch nicht im Gemeinderat, sondern als junger Bausachverständiger in den Dienst der Stadtgemeinde trat. Mayerhofer ist übrigens der einzige Mandatar, der in drei verschiedenen Sitzungssälen aktiv war: In jenem der heutigen Bezirkshauptmannschaft, im alten Rathaus, das für Danubium und Stadtoase geschleift wurde und im heutigen, im Rathaus im Minoritenkloster.

Walter Slama, der nach mehr als 42 Jahren als Stadtbediensteter nun auch noch fünf Jahre als TVP-Gemeinderat im Einsatz war, lobte: "Das Miteinander, das hier über die letzten Jahre gereift ist, sehe ich sehr positiv."

Weiters verabschiedete Eisenschenk: Karin Mertl (TOP), Kerstin und Erich Stoiber (FPÖ), Norbert Drapela (SPÖ), Gerlinde Sieberer (SPÖ), Gustav Rödl (Grüne), Karl Mayr (TVP), Kurt Felber (SPÖ), Johannes Sykora (TVP), Harald Wimmer (SPÖ), Ludwig Buchinger (TOP) und Liane Marecsek (Grüne).