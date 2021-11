Welche Ehrung wann? Grundsatzdiskussion in Kirchberg

Einstimmig hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, Heidemarie Veitl, Obfrau des Dorferneuerungsvereins Kollersdorf-Sachsendorf, „in Anerkennung und Würdigung ihres langjährigen und ehrenamtlichen Wirkens“ das Goldene Gemeindewappen zu verleihen. Damit finden die zahlreichen Aktivitäten des überaus agilen Vereins auch gemeindeseits ihre Anerkennung.

Allerdings war dieser Ehrungsbeschluss auch Anlass für eine eingehende Debatte über verschiedene Möglichkeiten von Ehrungen durch die Marktgemeinde Kirchberg. So wollte Gemeinderat Markus Hofbauer (FPÖ) wissen, ob es ein Vorschlagsrecht der im Gemeinderat vertretenen Parteien für Ehrungen durch die Marktgemeinde Kirchberg gäbe. „Wir sind für die jetzt beschlossene Ehrung, wollen aber doch künftig auch Kriterien für Ehrungen festgelegt wissen.“

Dass derartige Ehrungen für „gemeinnützige Leistungen einzelner besonders verdienter Gemeindebürger zum Wohle der Gemeinde“ absolut wünschenswert seien, stellte auch geschäftsführender Gemeinderat Christian Dreschkai (SPÖ) fest.

Letztlich fasste Bürgermeister Wolfgang Benedikt die Ergebnisse der Diskussion zusammen: „Der Ausschuss für Kunst und Kultur in unserem Gemeinderat soll sich mit der Thematik von Ehrungen befassen.“ Man könnte, so der Gemeindechef in seinem Resümee, vielleicht einen Art Katalog zusammenstellen, wie bei der Verleihung von Goldenen Gemeindewappen und Ehrenmedaillen sowie Goldenen Ehrenringen und auch Ehrenbürgerschaften umzugehen ist. Dieser „Leitfaden“ könnte dann bei künftigen Ehrungen herangezogen werden.