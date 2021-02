Grünes Licht für Zubau beim Pleyel Kulturzentrum .

Der Großweikersdorfer Gemeinderat genehmigte am Dienstagabend einen Unterstützungsbeitrag von 200.000 Euro (fünf Jahresraten zu je 40.000 Euro) an die Internationale Pleyel Gesellschaft (IPG) als Teilfinanzierung eines neuen Veranstaltungssaales beim Pleyel Kulturzentrum in Ruppersthal.