Eine Hochzeit, ein Geburtstag, eine Neue und Rochaden in Tulln

Schon bevor es um TVP-interne Rochaden, eine Nachbesetzung und Nachwahlen ging, wurde eifrig gratuliert. Je zwei Blumensträuße (einmal von der TVP, einmal von den Grünen) gab es für Roni Holzmann, die vor Kurzem ihren langjährigen Lebensgefährten Marius Kulenkampff heiratete, und für Susanne Stöhr-Eißert. Letztere ist seit unglaublichen 28 Jahren Gemeinde- bzw. Stadträtin der TVP, außerdem feierte sie ihren 50er.

Susanne Stöhr-Eißert feierte ihren 50er und ist seit 28 Jahren TVP-Mandatarin, Peter Eisenschenk und Rainer Patzl gratulierten mit Blumen. Foto: Thomas Peischl

Nachdem Tullns 1. Vizebürgermeister Harald Schinnerl alle Funktionen zurückgelegt hatte (die NÖN berichtete), wurden mehrere Neuwahlen und eine Nachbesetzung notwendig. Als neue Gemeinderätin der TVP gelobte Bürgermeister Eisenschenk in der Sitzung Eva Maria Binder an. Eva Koloseus wurde mit 24 von 33 Stimmen (9 ungültig) in den Stadtrat gewählt, neuer 1. Vizebürgermeister ist Wolfgang Mayrhofer (mit 24 Stimmen, 8 ungültig, eine entfiel auf Elfriede Pfeiffer). Neue 3. Vizebürgermeisterin ist Elfriede Pfeiffer

Wolfgang Mayrhofer ist neuer 1. Vizebürgermeister, Elfriede Pfeiffer ist neue 3. Vizebürgermeisterin und Eva Koloseus ist neu im Stadtrat, Bürgermeister Peter Eisenschenk gratulierte. Foto: Thomas Peischl