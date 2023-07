Diskussion über Windräder in Großweikersdorf

Ein Grundsatzbeschluss zum Projekt „Windkraft am Wagram“ stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung und wurde dort hitzig aber sachlich diskutiert.

Dazu informiert Bürgermeister Alois Zetsch (ÖVP): „Es wird ein Entscheidungsprozess zur Windkraft in Großweikersdorf mit dem Konsortium ImWind, EVN und TullnEnergie durchgeführt. Ende August wird eine umfangreiche Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger abgehalten. Danach wird im September oder Oktober eine Bürgerbefragung oder Bürgerabstimmung stattfinden. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist für den Gemeinderat bindend.“

Das Raumordnungsprogramm über die Nutzung der Windkraft in Niederösterreich wird 2023/24 neu geregelt. „Daher ist ein Einstieg jetzt oder erst wieder in Jahren möglich“, erklärt Zetsch und er ergänzt: “Wind ist ein kostenloser Energierohstoff für die Stromerzeugung – direkt vor unserer Haustüre. Er gehört uns, wir müssen ihn nicht importieren und bezahlen. Bei der Stromerzeugung aus Windkraft gibt es keine Abgase, Abfälle oder Abwässer. Der saubere Windstrom liefert einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Die Bevölkerung der Standortgemeinde profitiert von den Gestattungszahlungen der Betreiber. Jeder einzelne Haushalt bekommt ein Kontingent an sehr günstigem Strom.“

Windkraftanlagen aufgeteilt auf vier Gemeinden

Präsentiert wurde ein Projekt mit einem Potenzial von bis zu 40 Windrädern. Das Gebiet, das in Großweikersdorf infrage kommt, liegt an der Gemeindegrenze zu Rußbach. Hier wären zwölf Windräder möglich, weitere 13 in der Gemeinde Stetteldorf, zehn in Absdorf und fünf im nördlich der Donau gelegenen Teil von Tulln.

Seitens der ÖVP Fraktion stimmten von den elf anwesenden Mandataren neun dafür, es gab eine Gegenstimme und eine Stimmenthaltung. Die sechs SPÖ-Gemeinderäte stimmten geschlossen für den Prozess zur weiteren Verfolgung des Projektes, die vierköpfige FPÖ-Fraktion geschlossen dagegen.

FPÖ-Umweltgemeinderat Sepp Hintermayer begründet: „Ich bin an sich ein Befürworter von Windkraft, da ich die Zukunft in der dezentralen Energieversorgung sehe. Was hier allerdings geplant ist, gleicht einer Gigantomanie unvorstellbaren Ausmaßes. Dieses Projekt nützt nicht den Bürgern, sondern der rücksichtslosen Gewinnmaximierung von Konzernen. So etwas kann ich nicht guten Gewissens unterstützen.“ „Die Frage ist nicht, ob wir Windräder bei uns am Gemeindegebiet wollen, sondern ob wir Teil eines großen Windparks mit möglicherweise über 40 Windrädern in der ganzen Region sein wollen und das lehne ich dezidiert ab“, sagt auch FPÖ-Obmann David Otzlberger.