Hitzige Debatte um Nachmittagsbetreuung

Bis dato wurden die Volksschulkinder, die nur bis 13 Uhr Betreuung brauchten in der Volksschule untergebracht. Jene, die länger blieben wurden zusammen mit den Kindergartenkindern im Kindergarten betreut. Durch einen Ausfall im Personal geht dies jedoch für die nächsten Jahre nicht mehr. Weiters hätte es immer wieder Probleme mit der gemeinsamen Betreuung gegeben. „Wir wollen für die Schulkinder etwas Eigenes schaffen. Aber dies geht nur extern, weil es intern durch eventuelle Krankheitsfälle von Betreuerinnen einfach nicht zu schaffen ist“, so der Bürgermeister Johannes Diemt.

Die Gemeinde erkundigte sich und fand ein für sie passendes Angebot von Seiten der Institution Lerntiger. Dass die Volksschüler nicht mehr zusammen mit den Kindergartenkindern betreut werden, fand bei den Eltern große Zustimmung, nicht jedoch der Preis. So wäre eine tageweise Abrechnung geplant gewesen. Bei dieser wären vor allem die Eltern, die ihre Kinder zwar jeden Tag in den Hort schicken, aber dies nur für wenige Stunden, besonders betroffen gewesen. Weiters kam von Seiten der Eltern die Kritik, im Gegensatz zu anderen Gemeinden deutlich höhere Preise zu verlangen. So würde man mitunter für jeweils eine Stunde Betreuung an allen Tagen in der Woche pro Kind 160 Euro im Monat zahlen.

Bei der hitzigen Debatte in der Gemeinderatssitzung wurde jene sogar unterbrochen, damit die Eltern ihren Standpunkt erläutern konnten. Schlussendlich konnte man sich auf eine stundenweise Verrechnung einigen: So werden für bis zu 20 Stunden im Monat 75 Euro, bis zu 40 Stunden 100 Euro, bis zu 60 Stunden 125 und ab dann 150 Euro verlangt. Den Rest des Betrages, der an die Lerntiger entrichtet wird, übernimmt die Gemeinde, was zirka 50 bis 60 Prozent der Kosten entspricht.