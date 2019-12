Von 2020 bis 2025 wird die SPÖ Langenrohr nicht im Gemeinderat vertreten sein. Das steht schon jetzt - vier Wochen vor der Wahl am 26. Jänner fest. Der Grund: Der SP-Wahlvorschlag, der vergangene Woche eingebracht wurde, wurde zurückgewiesen. Die Partei darf also nicht am Stimmzettel stehen.

Langenrohr ist somit die einzige Gemeinde im Bezirk Tulln, in der die rote Fraktion nicht kandidieren wird. Schuld daran ist ein "Formalfehler", erklärt Bezirksgeschäftsführer Günther Franz. Die SPÖ Langenrohr habe am 9. Dezember, so Franz, die Wahlliste auf der Gemeinde eingebracht.

Die Frist (Einreichschluss: 18. Dezember, 12 Uhr) hat die Partei verstreichen lassen - im Glauben alles rechtens erledigt zu haben. Und dann kam der Schock: Am 23. Dezember wurde die SPÖ Langenrohr von der Wahl ausgeschlossen. Ein Zettel - die Zustimmungserklärungen mit Unterschriften der Kandidaten - fehlte. Franz: "Wir sind am Boden zerstört."