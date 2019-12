Von 2020 bis 2025 wird die SPÖ Langenrohr nach derzeitigem Stand nicht im Gemeinderat vertreten sein. Das steht schon jetzt – knapp vier Wochen vor der Wahl am 26. Jänner – fest. Der Grund: Der SP-Wahlvorschlag wurde zurückgewiesen. Die Partei darf also nicht am Stimmzettel stehen.

Langenrohr ist somit die einzige Gemeinde im Bezirk Tulln, in der die rote Fraktion nicht kandidieren wird. Schuld daran ist ein „Formalfehler“, erklärt Bezirksgeschäftsführer Günther Franz. Die SPÖ Langenrohr habe am 9. Dezember, so Franz, die Wahlliste auf der Gemeinde eingebracht.

Die Frist (Einreichschluss: 18. Dezember, 12 Uhr) hat die Partei verstreichen lassen - im Glauben alles rechtens erledigt zu haben. Und dann kam der Schock: Am 23. Dezember wurde die SPÖ Langenrohr von der Wahl ausgeschlossen. Ein Zettel – die Zustimmungserklärungen mit Unterschriften der Kandidaten– fehlte. Franz: „Wir sind am Boden zerstört.“

Grund zur Sorge sah der Bezirkschef im Vorfeld nicht. Im Gegenteil: Die SPÖ Langenrohr sei die erste SP-Ortsfraktion des Bezirks gewesen, die ihren Wahlvorschlag offiziell am Gemeindeamt eingebracht hat. Das eingereichte Formular sei eingescannt, so Franz, an die Bezirksorganisation geschickt worden – samt Zettel mit den Zustimmungserklärungen der Kandidaten.

Das Blatt mit den Unterschriften habe die SPÖ auch beim Einreichen mitgehabt, versichert Spitzenkandidat Manuel Jänchen. Aber: „Es wurde gesagt, die ersten drei Zettel reichen. Wir waren zu naiv.“ Nach der Abgabe am 9. Dezember habe es am 13. Dezember noch telefonischen Kontakt zwischen Gemeinde und SPÖ gegeben, erzählt Jänchen: „Da ging es um den Namen. Wir wollten als Team SPÖ kandidieren und uns wurde gesagt, nein, es geht nur als SPÖ.“ Also habe die Ortspartei die erforderlichen Unterlagen nachgereicht.

Rechtliche Schritte nach der regulären Wahl

Von dem nicht abgegebenem Zettel mit den Zustimmungserklärungen sei nie die Rede gewesen. Jänchen: „Man hat uns auflaufen lassen.“ Wäre die SPÖ informiert worden, betont der Spitzenkandidat, hätte die Panne „innerhalb von fünf Minuten“ behoben werden können. Die fehlende Kommunikation durch die Gemeinde stößt auch dem Bezirksgeschäftsführer Franz sauer auf: „Schuld sind natürlich wir, aber es ist ein Wahnsinn und ich bin bitter enttäuscht, dass es niemandem die Mühe wert war zu sagen, ,Wir brauchen noch die Zustimmungserklärungen.‘“

Den Ausschluss von der Gemeinderatswahl will die SPÖ Langenrohr nicht hinnehmen. Mit rechtlichen Schritten kämpfen die Mitglieder für einen Antritt: „Laut Rücksprache mit unseren Fachexperten wird eine Klage auf Wahlwiederholung eingeleitet“, betont Elisabeth Mathes. Dazu muss die SPÖ erst die Wahl am 26. Jänner abwarten. Danach will die Fraktion über das Gericht Neuwahlen erzwingen.

Am 2. Jänner wird der Entscheid der Gemeinde öffentlich kundgemacht. Davor möchte Bürgermeister Leopold Figl (ÖVP) keine Stellungnahme abgeben.