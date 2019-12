Nach TOP, NEOS und Grünen (die NÖN berichtete) präsentieren nun auch TVP, SPÖ und FPÖ ihre Spitzenkandidaten und zumindest großteils auch ihre Listen.

Im Bürgermeister-Team 2020 der TVP sind neben Spitzenkandidat Peter Eisenschenk selbst nur Vizebürgermeister Harald Schinnerl und Klubobmann Peter Höckner fix gesetzt. Die weiteren 71 Kandidaten werden erst am 3. Jänner vorgestellt und müssen um ihr Mandat laufen: Wer die meisten Vorzugsstimmen erhält, zieht in den Gemeinderat ein.

TVP-Team: ein Drittel erstmals dabei

Über die Zusammensetzung seines Teams verrät Eisenschenk vorerst nur: „Noch nie hatten wir so viele junge und so engagierte Kandidaten – ein Drittel davon ist zum ersten Mal dabei. Wir sind nicht nur ein starkes, sondern auch ein buntes Team.“ Die Kandidaten kommen aus unterschiedlichen Bereichen: aus der Wirtschaft, aus dem sozialen Sektor, aus dem Arbeitnehmerbereich, aus Bildung, Sicherheit oder Sport. Auch ein Experte für erneuerbare Energien sei mit dabei.

FPÖ: Wachsen mit drei Themenbereichen

Bei den Freiheitlichen tritt Stadt- und Bezirksparteiobmann Andreas Bors erstmals selbst als Spitzenkandidat bei einer Gemeinderatswahl an. Der 30-Jährige bildet gemeinsam mit Gemeinderätin Kerstin Stoiber (28) das jüngste Tullner Spitzenduo. Ihr Ziel ist klar: „In Prozenten und Mandaten dazugewinnen und aus demokratiepolitischer Sicht endlich die Absolute der TVP brechen, damit die Opposition mehr Möglichkeiten hat, sich einzubringen.“

Erreichen wollen die beiden das vorrangig mit den drei Themenbereichen Sicherheit, leistbares Wohnen sowie Straßen- und Verkehrspolitik. „Keine Frage, Kultur ist auch wichtig, aber das Budget in diesem Bereich ist sehr hoch“, erklärt Bors, „andererseits wächst Tulln immer weiter und derzeit sind rund 60 Straßen sanierungsbedürftig.“

Stoiber erinnert an den FPÖ-Antrag für eine Park&Drive-Anlage bei der S5: „Er wurde erst abgelehnt, eineinhalb Jahre später war eine Umsetzung möglich, aber leider zu klein.“

Was das leistbare Wohnen betrifft, so werde derzeit wenig bis gar nichts gegen die extreme Preissituation in Tulln unternommen. „Dabei hätte die Stadt beispielsweise die Chance gehabt, die NÖ Wohnchance zu nützen. Sie hätte lediglich 1.000 Quadratmeter Grund zur Verfügung stellen müssen“, sagt Bors.

Mit einem bewährten Spitzenquartett ziehen die Sozialdemokraten in den Gemeinderatswahlkampf: Listenerster ist Hubert Herzog vor Gerlinde Sieberer, Harald Wimmer und Sabrina Felber. Die Top 3 stehen bei der SPÖ für jeweils ein Hauptanliegen. Stadtrat Harald Wimmer setzt auf sein Ressort: Straßen, Radwege, Beleuchtung und öffentlicher Grünraum. Über die Jahre sei es ihm gelungen das Budget kontinuierlich von 1,2 auf zuletzt 2,2 Millionen Euro zu erhöhen.

„Zuletzt haben wir einen Antrag eingebracht, für jeden neugeborenen Tullner einen Baum zu pflanzen“, betont Wimmer. Das könnte 2020 umgesetzt werden: „Wir suchen nur noch einen geeigneten Platz, immerhin wären das 180 bis 200 pro Jahr.“

Leistbares Wohnen ist der SPÖ seit Jahrzehnten ein Anliegen, für Gerlinde Sieberer ganz besonders. Seit die Stadt die Gemeindewohnungen ausgelagert hat, werde kaum noch saniert: „2020 werden zwar 200.000 Euro dafür vorgesehen, aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Sieberer erinnerte an die SPÖ-Forderung nach speziellen 60 Quadratmeter-Wohnungen: „Unsere Aktion hat großes Interesse hervorgerufen, auch bei einer Firma, die gefragt hat: ,Wo können wir das umsetzen?‘ “

Spitzenkandidat Hubert Herzog setzt u. a. auf das Thema Gesundheit: „In Tulln gibt es immer mehr Wahlärzte, wir brauchen aber wieder mehr Kassenärzte.“ So gebe es derzeit in der Stadt nur noch einen einzigen Kinderarzt mit Kassenvertrag.

Wahlkampf mit dem roten Schneemann

Ansonsten weist die SPÖ-Liste einen Frauenanteil von immerhin 45 Prozent auf. „Und mit Valentin Mähner, Emina Muslic und Ruza Dokic haben wir auf den Plätzen 5, 7 und 9 drei Junge unter 27, die eine extreme Bereicherung für unser Team darstellen“, betonte Sabrina Felber bei der Präsentation.

Neu im SPÖ-Team ist auch das Maskottchen: ein roter Schneemann mit blau-gelbem Topf-Hut und Schal, liebevoll entworfen von Viktoria Rauschka. Klar formuliert ist das Ziel. „Bei der letzten Wahl haben wir das siebente Mandat knapp verfehlt, das wollen wir schaffen und die Absolute der TVP endlich brechen“, betont Herzog.