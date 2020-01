Um die öffentliche Podiumsdiskussion zur Gemeinderatswahl ein wenig aufzulockern, veranstaltete die NÖN mit den Spitzenkandidaten ein Wahllotto.

Bürgermeister Peter Eisenschenk lässt sich zu keinerlei Spekulationen hinreißen, er zeigt sich auch in diesem Bereich sehr diplomatisch: Es sei gewiss, dass auch nach der Wahl in Tulln wieder 37 Mandate vergeben werden.

Hubert Herzog (SPÖ), Michael Hanzl (TOP), Rainer Patzl (Grüne) und Andreas Bors (FPÖ) haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie alle hoffen auf ein Ende der Absoluten (minus ein Mandat für die TVP) und auf ein Plus von einem Mandat für die jeweils eigene Fraktion. Als größter Optimist in der eigenen Sache erweist sich Herbert Schmied (NEOS). So sieht er zwar im Gegensatz zu den anderen Oppositionsparteien als einziger die schwarze Mehrheit nicht in Gefahr (im Gegenteil, er billigt der TVP sogar weiteres Wachstumspotenzial zu), aber vor allem auch seine eigene Zeit als Ein-Mann-Fraktion klar zu Ende gehen: plus zwei Mandate.

Thomas Peischl Die können miteinander

Wer von den Spitzenkandidaten dem tatsächlichen Wahlergebnis in der Stadt Tulln am nächsten liegt, erfahren Sie in der nächsten NÖN.