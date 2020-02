Seit Mittwoch, 29. Jänner, hat Zeiselmauer-Wolfpassing eine neue Bürgermeisterin. Die Wahl war aufgrund des Ablebens von Walter Grosser laut niederösterreichischer Gemeindeordnung noch vor Angelobung des neuen Gemeinderats notwendig. Zur Wahl durfte sich jeder im bisherigen Gemeinderat vertretener Bürger stellen. Da sich die ÖVP mit Spitzenkandidat Martin Pircher und die SPÖ mit Spitzenkandidatin Regina Bloniau-Köllner schon vor der Gemeinderatswahl darauf geeinigt haben, dass der Gewinner der Wahl auch den Bürgermeister stellen soll/darf, damit sich derjenige schon einarbeiten kann, schlug die SPÖ bei der letzten Gemeinderatssitzung Regina Blondiau-Köllner zur Wahl der Bürgermeisterin vor.

13 von 16 Stimmen für Blondiau-Köllner

Nachdem jeder seinen Stimmzettel in die Wahlurne geworfen hat, wurde ausgezählt: Für Regina Blondiau-Köllner stimmten 13, Paul Oitzl (ÖVP) erhielt zwei und Barbara Prewein Grüne) eine Stimme. Nachdem Blondiau-Köllner mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, gratulierte ihr Vizebürgermeister Michael Weber (Liste „aktiv) zum Amt des Bürgermeisters.

SPÖ Christine Noisternig (SPÖ) wurde mehrheitlich zur geschäftsführenden Gemeinderätin gewählt.

Da sie zuvor geschäftsführende Gemeinderätin war, musste auch dieser Posten neu gewählt werden. Mit den beiden Wahlzeugen Hürmet Akbulut (SPÖ) und Barbara Sündermann (Liste „aktiv“) wurde auch diese Wahl geheim durchgeführt. Auch hier brachte die SPÖ einen Wahlvorschlag ein: Christine Noisternig.

Von den 15 abgegebenen Stimmen (Christian Coreth - Liste „Aktiv“ - schritt nicht zur Wahlurne) entfielen 13 Stimmen auf Christine Noisternig, eine war ungültig und eine war nicht leserlich, somit auch ungültig. Da Christine Noisternig nicht anwesend war, erklärte sie schriftlich, dass sie die Wahl zur geschäftsführenden Gemeinderätin annimmt.

Christian Coreth (Liste „aktiv“) bezweifelte die Rechtmäßigkeit, dass dies ohne Anwesenheit von Noisternig möglich sei, allerdings in einer Lautstärke, die nicht für jeden Gemeinderat hörbar war. So fragte Eduard Roch (bisher wilder Gemeinderat): „Darf ich auch an den besonderen Ergüssen des Herrn Coreth teilhaben oder ist das eine private Sitzung?“ Dieser konterte: „Wenn Sie mich so fragen, dann nicht.“ Daraufhin folgte mit „Meine Herren, bitte!“ der Ordnungsruf der Bürgermeisterin.

So übernimmt nun Regina Blondiau-Köllner bis zur nächsten Bürgermeisterwahl, die vor dem 10. März stattfinden muss, die Agenden des verstorbenen Bürgermeisters, Christine Noisternig die von Blondiau-Köllner.

Weiters wurde einstimmig beschlossen, dass zur Verwaltungsvereinfachung die Gemeinderatsentschädigungen von Februar 2020 aliquot mit März ausbezahlt werden.