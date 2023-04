St. Andrä-Wördern: Tempobremse gebremst

Verkehrswende in der Tempo-Diskussion: Der von Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) geforderte flächendeckende 30er im ganzen Ort wird nicht in Kraft treten. Denn der Gemeindevorstand hat eingebremst und das Vorhaben abgelehnt.

Diskutiert wird schon lange, im Frühjahr schien ein Konsens gefunden zu sein. Zur Erinnerung: Im Februar-Amtsblatt hat Titz eine „Ausweitung der Tempo-30-Zone“ angekündigt, später in der NÖN präzisiert: Wie in Klosterneuburg hätte die 30 km/h-Beschränkung auf allen Gemeindestraßen – nicht auf den Landes- und Bundesstraßen – gegolten. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Bürgermeister damals. Und die Maßnahme sei auch von Verkehrsprüfern empfohlen, so Titz.

Wäre es nach ihm gegangen, hätten die Mandatarinnen und Mandatare im Vorstand – drei ÖVP, drei Grüne, drei SPÖ und eine Bürgerliste – nun bloß noch dem Ankauf der Geschwindigkeitsschilder, wie man sie aus der Nachbargemeinde kennt, zustimmen sollen. Haben sie aber nicht.

Kritik aus den eigenen Reihen

Und das, obwohl die Bürgermeisterpartei und der grüne Koalitionspartner eine knappe Mehrheit im Gremium stellen. „Die Grünen wären dabei gewesen, aber ein Teil der ÖVP leider nicht“, bedauert Ortschef Titz das Votum. Und auch Vizebürgermeisterin Ulli Fischer (Grüne) beklagt: „Wir hatten keine Mehrheit für die Schilder. Aus Sicht der Grünen ist das sehr schade.“

Wie ÖVP und Grüne hat auch die SPÖ drei Stimmen im Gemeindevorstand – sich aber anders als schwarz-grün geschlossen gegen einen flächendeckenden 30er ausgesprochen. Auch schon in früheren Debatten. Der geschäftsführende Gemeinderat Alfred Stachelberger (SPÖ) stellt klar: „Natürlich stehen wir Tempo 30 positiv gegenüber.“ Aber: „Nicht auf den sogenannten höherrangigen Straßen, die quer durch den Ort, zum Bahnhof oder zu Einkaufsgeschäften führen.“ Konkret seien das etwa die Doktor-Karl-Renner-Allee, die Lehnergasse, die Schloßgasse oder die Hauptstraße.

Ortsstraßen: 70 Prozent bereits 30 km/h

Generell seien, erinnert Stachelberger, „viele Straßen sukzessive mit 30 versehen worden“. Eine Ausweitung lehne die SPÖ keineswegs aber – nur eben nicht auf den höherrangigen Straßen.

In diese Richtung lenkt auch Bürgermeister Titz ein. Limits auf den Hauptachsen sind auch „seitens der Autobusse nicht goutiert worden“, gibt der Ortschef zu und will das Konzept mit 50 km/h auf höherrangigen Straßen neu überdenken. Und: „Für 70 Prozent der Ortsstraßen gilt Tempo 30 ja bereits. Wir werden schauen, in welchen Teilen das noch nicht der Fall ist und in Siedlungsbereichen Beschränkungen einführen“, so Titz. Ausschlaggebend dafür seien „die massiven Beschwerden der Bevölkerung über rücksichtsloses Fahren, aber auch die guten Erfahrungen in Klosterneuburg“.

