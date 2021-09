Zu den Gästen der größten kommunalpolitischen Veranstaltung des Jahres zählen laut Aussendung Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weiters Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) sowie der Städtebund-Präsident, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Spitzenvertreter der Republik treffen sich zum zweitägigen Austausch mit Bürgermeistern aus ganz Österreich. Eröffnet werden Gemeindetag und Kommunalmesse am kommenden Mittwoch unter anderem mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Am Nachmittag steht ein Expertentalk zum Thema "Digitalisierung & Energiewende - eine Herausforderung für Österreich und Europa" u.a. mit EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Programm. Am Abend werden die Impuls Awards für außerordentliche Leistungen österreichischer Gemeinden verliehen.

Am Donnerstag findet die Haupttagung statt, bei der auch zahlreiche Regierungsmitglieder erwartet werden. Für 13.00 Uhr ist ein Expertentalk zum Thema "Im Brennpunkt & Erlebniswelten" u.a. mit Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) angekündigt, ehe ein Galaabend über die Bühne geht.

Weitere Informationen unter http://www.gemeindetag.at