Der Kampf der Altenwörther gegen die „Zwangsehe“ mit der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram war tatsächlich ein jahrzehntelanger. Was mit dem Kommunalstrukturverbesserungsgesetz von 1971 begann, dauerte für die Altenwörther „Freiheitskämpfer“ bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, der in einer zweiten Runde die Zusammenlegung schließlich bestätigte.

Die Gemeinderatswahl nach der Zusammenlegung wurde in Altenwörth boykottiert, nur knapp 20 Stimmen abgegeben. Von 1972 bis 1975 war im neuen Kirchberger Gemeinderat kein Altenwörther vertreten – aus Protest. Erst 1975 kam der ehemalige Altenwörther Bürgermeister Hans Knofel als Vertreter dieser Ortschaft in den Kirchberger Gemeinderat.

Einer, der sich an die Anfangsjahre dieser mitunter ganz massiven Auseinandersetzung noch gut erinnern kann, ist der Kirchberger Altbürgermeister Johann Benedikt. Schon lange vor dem Jahr 1972 hatte es Bestrebungen der Altenwörther gegeben, eine eigene Großgemeinde u.a. mit Bierbaum am Kleebühel, Kollersdorf, Winkl und Neustift im Felde zu bilden.

„War stets bemüht, Ausgleich zu schaffen“

Mit vielen Aktionen wurde eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen Altenwörth und Kirchberg immer wieder sabotiert. Dabei spielte der neu gegründete Heimat- und Fremdenverkehrsverein damals eine nicht unwesentliche Rolle.

Mit der Eröffnung des Donau-Kraftwerks Altenwörth und den damit verbundenen Kommunalabgaben für die Marktgemeinde Kirchberg erhielt der Altenwörther Freiheitstrieb neuen Aufwind. „Als Bürgermeister war ich stets bemüht, Altenwörth bevorzugt zu behandeln und einen Ausgleich zu schaffen“, sagt Johann Benedikt, der nach 25-jähriger Amtszeit 2015 sein Amt zurücklegte.

Heute ist das Verhältnis zwischen Altenwörth und Kirchberg wesentlich entspannter. Mitunter gibt es aber immer noch Stimmen, die eine eigenständige Gemeinde Altenwörth befürworten würden. An den Ortstafeln der schmucken Ortschaft an der Donau prangt aber dennoch neben dem Schriftzug „Altenwörth“ der Zusatz „Marktgemeinde Kirchberg am Wagram“.