Polizei im Bezirk zieht positive Bilanz zu „Coffee with Cops“

Nach einem gelungenen Startschuss in Klosterneuburg am Montag, wurde der „Coffee with Cops“ an den folgenden Wochentagen in weiteren Gemeinden erfolgreich fortgesetzt. Mit dem Slogan „Gemeinsam.Sicher“ setzt die Polizei im Bezirk schon lange auf vertrauensvollen Umgang und gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Die neue Initiative sollte nun helfen, Berührungsängste mit der Exekutive noch weiter abzubauen und einen möglichst niederschwelligen Zugang für Gespräche zu bieten.

In St. Andrä-Wördern, Kirchberg, Sieghartskirchen und Tulln standen die Sicherheitsbeauftragten der jeweiligen Polizeiinspektionen, Inspektionskommandanten oder ihre Stellvertreter, in einigen Fällen unterstützt von weiteren Polizistinnen und Polizisten drei Stunden lang mit frischem Kaffee für Gespräche zur Verfügung. Von diesem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Die angesprochenen Themen waren vielfältig und reichten vom richtigen Verhalten in spezifischen Straßenverkehrssituationen bis hin zu sicherheitspolizeilicher Beratung angesichts der nahenden Saison für Dämmerungseinbrüche. Nicht ganz so ernst gemeinte Anfragen („Bekomme ich eigentlich Rabatt, wenn ich mehrere Strafzettel auf einmal bezahle?“) wurden nicht minder humorvoll beantwortet („Sicher doch, wir haben jetzt Zehner-Blocks im Angebot!“).

Unterm Strich bleibt: Das Konzept ist aufgegangen, bei zwanglosen Gesprächen in gemütlicher Atmosphäre konnte die Partnerschaft von Bevölkerung und Polizei weiter intensiviert werden. „Die gute Zusammenarbeit mit der Polizei wurde in vielen Gesprächen hervorgehoben. Unser ,Coffee with Cops' wurde als sehr positiv empfunden“, resümiert Bernhard Schilcher vom Bezirkspolizeikommando Tulln.

Beim "Coffee with Cops" in Kirchberg schauten auch die Bürgermeister Franz Aigner (Kirchberg, 3.v.l.) und Franz Schneider (Großriedenthal, r.) vorbei. Foto: Polizei Kirchberg