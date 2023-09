Polizei lädt im Bezirk Tulln zum „Coffee with Cops“ ein

„Gemeinsam.Sicher“, das ist im Bezirk schon lange mehr als nur ein Schlagwort. Im Kern der Initiative steckt der vertrauensvolle Umgang zwischen Polizei und Bevölkerung. In dem Zusammenhang werden immer wieder interessierte Menschen und Unternehmen auf Gemeindeebene mit der Polizei an einen Tisch gebracht, um aktuelle Themen zu besprechen und Lösungen dafür zu finden. In vielen Polizeiinspektionen gibt es auch eigene Sicherheitsbeauftragte bzw. -koordinatoren, die jederzeit für Anliegen der Bevölkerung da sind.

Nun wird ein weiterer Schritt in Richtung „Gemeinsam“ gesetzt, konkret mit der Initiative „Coffee with Cops“. Bernhard Schilcher vom Bezirkspolizeikommando Tulln erklärt: „Wir wollen Berührungsängste mit der Polizei abbauen und am besten geht das mit einem Kaffee, einem Lächeln und einem offenen Ohr.“ Dazu musste man das Rad nicht neu erfinden. Bei dem Projekt handelt es sich um eine zeitgemäße Variante eines Community-Polizing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. „Ziel ist es, durch zwanglose und persönliche Gespräche zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Polizeibediensteten des Bezirks eine Vertrauensbasis herzustellen und zu festigen“, führt Schilcher weiter aus. Dadurch sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden, frei nach dem ur-österreichischen Motto „Beim Reden kommend die Leut' z'samm“.

Der erste „Coffee with Cops“ findet am Montag, 2. Oktober, von 9 bis 12 Uhr vor dem Rathaus in Klosterneuburg statt. Weitere Termine sind:

Dienstag, 3. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, vor dem Gemeindeamt St. Andrä-Wördern

Mittwoch, 4. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, am Marktplatz in Kirchberg am Wagram

Donnerstag, 5. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, vor dem Gemeindeamt Sieghartskirchen

Freitag, 6. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, am Wochenmarkt auf dem Tullner Hauptplatz



Mit dabei sind die Sicherheitsbeauftragten der jeweiligen Polizeiinspektion - und eine einsatzbereite Kaffeemaschine.