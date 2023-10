Sieghartskirchen: „Coffee with Cops“

Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.sicher" findet am Donnerstag, 5. Oktober, von 16 bis 19 Uhr vor dem Gemeindeamt Sieghartskirchen die Aktion „Coffee with Cops“ statt. Die Bürger sind eingeladen in ungezwungener Atmosphäre bei einem Kaffee mit den örtlichen Polizisten in Kontakt zu treten, Probleme anzusprechen, Ideen auszutauschen oder einfach nur über Alltägliches zu plaudern.

Ziel der Initiative ist es, durch ungezwungene und persönliche Gespräche zwischen den Bürgern und den Polizeibeamten eine Vertrauensbasis zu schaffen und zu festigen. Barrieren und Vorurteile sollen abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden. „Je größer das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei ist, desto besser kann die Polizei für die Sicherheit der Menschen sorgen“, meint Bürgermeisterin Josefa Geiger.