Seit 2004 liegt das Schiff des vor 19 Jahren verstorbenen Künstlers Friedensreich Hundertwasser beim Gästehafen an der Tullner Donaulände. Horst Wächter, der Skipper der Regentag bewohnte die Regentag bereits 1972, bevor er mit Hundertwasser 1975 auf große Fahrt nach Neuseeland aufbrach.

Nun wird das Schiff im Auftrag der Hundertwasser-Stiftung generalsaniert. „Es wird die gesamte Technik erneuert, sehr viele Neubauteile kommen dazu, immerhin ist die Regentag ein 110 Jahre altes Holzboot“, erklärt Bootsbauer Tobias van Kooij.

Schon Friedensreich Hundertwasser bastelte seinerzeit an der Regentag herum, baute einiges um und verlängerte sie.

Das Schiff wird ja nicht nur neu lackiert, „wir gehen tief in die Struktur hinein, das größte Ziel ist es, sie trocken zu bekommen“, so der von der Regentag begeisterte Bootsbauer, „es ist schon sehr schön, an der Regentag arbeiten zu können, sie ist historisch und ein Holz-Ferrozement Boot, ich kenne kein anderes Schiff, das diese einzigartige Verbindung hat.“

Es wurde zusätzlich Zement aufgetragen, um Hundertwassers Fliesen anbringen zu können, „die hätten auf Holz nicht gehalten“, so van Kooij.

Die Regentag bekommt auch einen neuen Motor, somit wären Ausfahrten wieder möglich.

Auch der Innenbereich wird gereinigt, das Holz abgebürstet und geölt. Die letzte Arbeit wird das Lackieren des Rumpfes sein, aber noch ist es nicht so weit, denn „wir werden auch das ganze nächste Jahr noch tätig sein“, weiß Tobias van Kooij.