Blasmusik Heiligeneich ist wieder sehr aktiv

Die 58. Generalversammlung der Blasmusik Heiligeneich stand unter dem Motto „Endlich wieder ...“, durften doch 2022 wieder vermehrt Auftritte stattfinden: das Schlosshofkonzert, kirchliche Feste, Adventveranstaltungen in der Vorweihnachtszeit, das Neujahrsblasen, usw. Die Blasmusik konnte die Hochzeit der Saxophonistin Lisa-Maria Bader (Hasenhindl) feiern und bei der Konzertwertung in Grafenwörth erfolgreich teilnehmen.

Kapellmeister Maximilian Weninger gestaltete seinen Bericht interaktiv und war gespannt, wie die einzelnen Musikantinnen und Musikanten die vergangenen Auftritte erlebten. Stabführer Mathias Kronsteiner freut sich schon auf eine erfolgreiche Marschmusikbewertung im kommenden Herbst in Großweikersdorf, für die er schon erste Ideen hat.

Die langjährige Kassiererin Maria-Luise Heneis geht in ihren wohlverdienten Blasmusikruhestand und wird von Julia Scharrer abgelöst. Die Blasmusik Heiligeneich freut sich, dass sie in ihrer Anzahl wächst. Jugendreferentin Eva Griebl-Stich betonte die gute Zusammenarbeit der Stammkapelle mit der Jugend. Dankbar war sie vor allem für die musikalische Unterstützung der Stammmusikanten in der Jugendkapelle.

Zu hören ist die Blasmusik Heiligeneich demnächst beim Schlosshofkonzert am Samstag, 3. Juni, in Atzenbrugg. „Wir g´frein uns auf eich!“, sagen die Musikantinnen und Musikanten.

Vorstand der Blasmusik Heiligeneich

Obmann: Markus Haferl

Obmann-Stellvertreter: Andreas Rucziczka

Kapellmeister: Maximilian Weninger

Kapellmeister-Stellvertreterin: Bettina Feichtinger

Stabführer: Mathias Kronsteiner

Jugendreferentin: Eva Griebl-Stich

Schriftführerin und Pressereferentin: Maria Haferl

Kassierin: Julia Scharrer

Stellvertreterin der Schriftführerin und Kassierin: Elisabeth Sauprügl

Archivarin: Sonja Altmann

Archivarin-Stellvertreterin: Julia Figl

Trachtenwart: Carina Gutscher

Beirat: Stefan Feichtinger, Gottfried Heneis, Nina Marschik, Sophie Haferl

