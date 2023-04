Neuer Vorstand beim MGV Tulbing

Nach 15 Jahren als Obmann legte Karl Ferstl sein Amt zurück. Bei der Generalversammlung des Musik- und Gesangvereines Tulbing bedankte er sich nochmals bei allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben, und verwies auf die vielen schönen Momente in all den Jahren.

Im Anschluss trat der gesamte Vorstand laut Statuten zurück, Bürgermeisterin Anna Haider übernahm den Vorsitz und führte die Neuwahlen durch. Der vorliegende Wahlvorschlag wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen und somit Fitz Rodas als neuer Obmann gewählt. Ihm zur Seite als Stellvertreter steht Andreas Palowsky.

Zum Schluss bedankten sich alle nochmals bei den scheidenden Funktionären für deren Tätigkeit. Dem neuen Vorstand gratulierte man zur Wahl und alle freuen sich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

