ÖKB Zwentendorf hielt Generalversammlung ab

Der Ortsverband Zwentendorf des ÖKB lud zur Generalversammlung in den Donauhof ein. Obmann Johann Zanitzer berichtete in Anwesenheit von Hauptbezirksobmann Andreas Schlüsselberger, Bezirksobmann Josef Dorn sowie Bürgermeisterin Marion Török und Vizebürgermeister Johann Horst Scheed über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr, darunter sechs Vorstandssitzungen und zwei Ausflüge. Besonders wies er auf zwei Ausrückungen hin, wo die weiblichen Mitglieder mit Umhang und Dirndl präsent waren. Stolz ist der Ortsverband auf die aktuelle Homepage unter https://noe.oekb.net/de/niederoesterreich/verbaende/viertel-ober-dem-wienerwald/hb-tulln/ov-zwentendorf.

Bei den Ehrungen wurde die Ortsmedaille in Bronze an Daniela Westermayr, die Landesmedaille in Silber an Manfred Schütz, das Landesverdienstkreuz in Silber an Leopold Reisinger, das Landesverdienstkreuz in Gold an Franz Kreiml und das Leistungsabzeichen des Landesverbandes an Johann Hausmann überreicht.

