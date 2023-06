Raiffeisenbank Tulln präsentierte Jahresabschluss

Leopold Figl, Obmann der Raiffeisenbank Tulln, begrüßte im Donauhof zur ordentlichen Generalversammlung rund 140 Gäste, darunter Marion Török, Josefa Geiger, Bernhard Heinl und Lucas Sobotka. Die Veranstaltung wurde von einem Ensemble des Musikvereins Zwentendorf musikalisch umrahmt.

Obmann Leopold Figl dankte allen Mitarbeitern und den Funktionären für ihren Einsatz und die beiden Geschäftsleiter Karl Hameder und Manfred Leitner präsentierten den Geschäfts- und Lagebericht des abgelaufenen Jahres. Die Raiffeisenbank Tulln konnte im Geschäftsjahr 2022 ein hervorragendes Ergebnis präsentieren – das Betriebsergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr um knapp 40 Prozent gesteigert. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerten sich im abgelaufenen Jahr um die finanziellen Anliegen von rund 27.000 Kunden. Diese veranlagten etwas mehr als 857 Millionen Euro im Tullner Institut, 564 Millionen Euro wurden in Form von Krediten wieder zur Verfügung gestellt.

Damit ist die Raiffeisenbank Tulln nicht nur ein sicherer, leistungsstarker und verlässlicher Partner, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber und Unterstützer für die vielen Vereine und Institutionen und übernimmt damit Verantwortung in der Region. Dies wurde auch mit der Verleihung des Förderpreises für vier spannende Projekte bewiesen. Diese reichten vom Tullner Reparaturcafé, dem neuen Gesundheitszentrum beim Bahnhof Tullnerfeld, über die Auskocherei mit integriertem Foodpoint, wo nicht mehr verkaufbare Lebensmittel sinnvoll verwertet werden bis hin zum Kunstraum Sonnenblumenhof in Röhrenbach, wo kunsttherapeutische Workshops und Seminare angeboten werden.

Bei den Wahlen schied Obmannstellvertreterin Gerda Ficker aus dem Vorstand aus, Sylvia Hummer wurde neu gewählt und Leopold Figl, Heimo Kern und Johann Horst Scheed stellten sich der Wiederwahl. In den Aufsichtsrat wurde Sandra Hauck-Schüller neu gewählt. Hausherrin Bürgermeisterin Marion Török richtete ihre Grußworte an die Gäste der Generalversammlung. Nach einer kurzen Vorstellung der Gemeinde Zwentendorf hob sie die Wichtigkeit der Raiffeisenbank Tulln als finanziellen Nahversorger mit der Bankstelle vor Ort, als regionalen Arbeitgeber, Sponsor und Partner hervor. Claudia Süssenbacher, Vorstandsdirektorin der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien und Geschäftsleiterin der Raiffeisen Holding NÖ-Wien, sprach über den Wandel im Raiffeisen Sektor, aktuelle Entwicklungen und das Verbundprojekt „Gemeinsam 2027“. Auch verschiedene Maßnahmen, um Raiffeisen als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen, wurden vorgestellt.

Bei den Ehrungen zahlreicher Funktionäre und langjähriger Mitarbeiter wurde an die ausscheidende Obmannstellvertreterin Gerda Ficker für 56 Jahre Mitglied im Aufsichtsrat und Vorstand das Ehrenzeichen in Silber überreicht. Gestärkt am Buffet von Larissa Figl und Ranjit Singh ließ man den Abend im Donauhof bei interessanten Gesprächen ausklingen.