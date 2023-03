Starker Nachwuchs beim Musikverein Michelhausen

„Es freut mich, Obmann dieses Vereins zu sein“, sagte Markus Mayrhofer bei seinen Begrüßungsworten über seine 46 aktiven Musikantinnen und Musikanten sowie vier Marketenderinnen und Marketender. Besonders die Jugendarbeit wurde hervorgehoben und großer Dank an Jugendreferentin Pia Rödl und Kapellmeisterin Corina Haslinger ausgesprochen. 2022 war ein sehr intensives Arbeitsjahr mit allen Bezirksterminen in Michelhausen und den Höhepunkt des Jahres - das Bezirksmusikfest auf dem Hauptplatz vor Ort. Den Abschluss der Obmann-Worte fanden die Punkte über zukünftige Investitionen und Pläne.

Normales Probenjahr nach Corona-Herausforderungen

Die Kapellmeister Karl Hemmelmayer und Corina Haslinger freuten sich über ein normales Probenjahr nach den bekannten Corona-Herausforderungen der letzten Jahre mit 40 Konzertproben, neun Registerproben und einem ganztägigen Probentag. Allen Musikern wurde für die Mitarbeit, die Motivation und die Bereitschaft, das Können weiterzuentwickeln, gedankt. Jugendreferentin Pia Rödl freut sich über konstant zehn Jungmusikerinnen und Jungmusiker in der Musikjugend Michelhausen (MJM). Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sowohl die MJM als auch das Musikkarussell mit den Jüngsten neu startete und viele vom ehemaligen Nachwuchs inzwischen in der Stammkapelle mitwirken.

Lob von Bezirksarbeitsgemeinschaft und Bürgermeister

Andreas Eckerl von der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Tulln-Korneuburg nahm die Ehrungen vor, dankte auch seitens des Landesverbandes und überbrachte lobende Worte für den Verein. Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP) zeigte sich stolz, Bürgermeister einer Gemeinde zu sein, in der tolles Vereinsleben und ein engagierter Musikverein vorhanden ist: „Das eingebrachte Herzblut von den Mitgliedern ist in der Öffentlichkeit sehr gut sichtbar und das Engagement, besonders in der Jugendarbeit, macht mich stolz.“

Der Wahlvorschlag für Neuwahlen wurde einstimmig angenommen und der Vorstand besteht ab sofort aus:



Obmann Markus Mayrhofer

Obmann Stellvertreter Petra Herzog

Kassier Magdalena Puxbaum

Kassier Stellvertreter Sabine Trondl-Wirth

Schriftführer Karola Wastl

Schriftführer Stellvertreter Frank Schuller

Kapellmeister Karl Hemmelmayer

Kapellmeister Corina Haslinger

Archivar Birgit Katzensteiner

Trachtenwart Karola Wastl

Zeugwart Thomas Fuchs

Instrumentenwart Corina Haslinger

Medienreferent Dominik Riedmayer

Jugendreferent Pia Rödl

Jugendreferent Stellvertreter Sabrina Jäger

