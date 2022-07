Freizeitpark in St. Andrä-Wördern eröffnet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Freizeitpark an der Tullnerstraße, gegenüber vom Friedhof, wurde durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Generationen und Gesundheit, Flip Maas, Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer und Bürgermeister Maximilian Titz eröffnet. Es ist eine Kombination aus einer Parkanlage mit Bäumen und Bänken, die zum Verweilen, Plaudern oder Ausruhen einladen, und einem Spielplatz.

Der Generationenspielplatz „spielt alle Stückerln“ und bietet allen Altersgruppen verschiedenste Möglichkeiten: Für Kleinkinder gibt es eine große Sandkiste mit Haus und Rutsche, für ältere Kinder und Jugendliche zwei hohe Schaukeln, einen Kletterwald und natürlich einen Flying Fox.

Eine herausfordernde Balancieranlage und Calisthenics-Geräte, an denen man seine Muskelkraft stärken kann, komplementieren das Ganze. Ein kleiner Park, wo in Zukunft die Bäume Schatten spenden werden, laden „zum Verweilen und Genießen“ ein. Ebenfalls einladend: die beiden Hängematten. Am Rande der Bäume befinden sich eine Jeu-de-Boules Bahn und ein Tischtennistisch. Am Eröffnungstag gab es u. a. Gruppenspiele auf der Wiese, Kinderschminken mit Marion Huber, dem JUZ StAW und ein Jeu de Boules-Turnier. Herbert und Susanne Wachter, sowie Miriam Hülmbauer und Matthias Brunner sorgten für Snacks, Kuchen, Hot Dogs, Kartoffelspiralen und Getränke, der Eisfux für kalten Gaumengenuss. Die Eröffnung organisierte die Gemeinderätin Aida Maas-Al Sania.

Zu Beginn der Planung des Generationenspielplatzes war man sich einig, dass die Bevölkerung eingebunden werden sollte. So wurden ein professionelles Planungsbüro engagiert und die Bevölkerung nach ihren Ideen gefragt. Die Ergebnisse zeigten, dass eine grüne und naturbelassene Anlage gewünscht war, mit Bäumen, Sträuchern und viel Holz. Im Juni 2021 präsentierte das Planungsbüro einen ersten Entwurf, welcher nach Rückmeldungen der Bevölkerung noch einigermaßen adaptiert wurde. So entstand der jetzige Freizeitpark und die ersten Rückmeldungen waren bereits positiv.

