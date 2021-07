Der bisherige Obmann der Blasmusik und Jugendkapelle Königstetten Gerhard Stadler übergibt nach neun Jahren die Vereinsleitung in jüngere Hände an seinen bisherigen Stellvertreter Rainer Peyer: „Es gab viele Momente, wo ich stolz war, euer Obmann gewesen zu sein.“ Unter seiner Leitung wurde etwa 2017 das neue Musikerheim eröffnet.

Auch Bürgermeister Roland Nagl dankt Gerhard Stadler für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und für den kulturellen Beitrag.

Rainer Peyer bedankte sich für den Vertrauensvorschuss und spendete gemeinsam mit seinem neuen Stellvertreter Harald Mayer ein Fass Bier für die anschließende „Brettljause“.

Neben Gerhard Stadler verabschiedeten sich auch Christa Mayer und Andreas Eckerl aus dem Vorstand. Richard Aigner ist zusätzlicher Kassierin-Stellvertreter, Victoria Frieberger neue Schriftführer-Stellvertreterin und Johannes Dorn neuer Stabführer.

Kassierin Karin Bruckner, die nächstes Jahr ihre Funktion zurücklegen möchte, berichtete vom vergangenen Jahr: „Corona-bedingt gab es weniger Einnahmen als Ausgaben.“ Sowohl die Blasmusik als auch die Jugendkapelle erhielten eine Förderung aus dem Unterstützungsfond. Geld wird gespart, denn es gibt eine neue Uniform, die unter Victoria Frieberger entworfen wurde. Am 25. September wird die Uniform präsentiert.

Auch Jugendreferentin Katja Köberl, Kapellmeister der Jugendkapelle Johannes Dorn und Kapellmeister der Blasmusik Günther Stadler sowie Stabführer Andreas Eckerl berichteten vom vergangenen Jahr und den geplanten Auftritten: „Am 26. Oktober ist ein Konzert der Jugendkapelle, Ende November die „Polka-Walzer-Marsch“-Konzertwertung.

Einige Musiker erhielten eine Auszeichnung:

Ehrenmedaille in Bronze (15 Jahre aktive Musikausübung): Katrin Dorn, Lisa Meyer, Claudia Bruckner, Natalie Klinger und Lisa-Marie Thiel; Ehrenmedaille in Silber (25 Jahre): Rainer Peyer, Richard Aigner, Birgit Rosner und Martina Thiel; Ehrenmedaille in Gold (40 Jahre): Gerhard Stadler; Sondergold (für mehr als 50 Jahre): Wilhelm Deux; goldene Ehrenmedaille (75 Jahre): Josef Leckel; Ehrenzeichen für besondere Verdienste: Lisa Meyer; Vereinsnadel in Bronze (10 Jahre): Christina Eckerl; Vereinsnadel in Silber (20 Jahre): Philipp Aschauer, Michael Bruckner jun. und Helmut Thiel jun.