Hinter dem Tullner Bahnhof - ein Abend im April. Weil ihre jugendliche Tochter mit einer Gleichaltrigen Streit hatte, bemühte sich deren Mutter, die Auseinandersetzung zwischen den beiden bei sich zuhause zu schlichten. Das klappte – auch, wenn die 40-Jährige zu diesem Zeitpunkt 2,5 Promille hatte. Vor dem Haus warten zwei Burschen und ein Mann, um die Freundin der Tochter abzuholen.

Zwischen dem Mann (ein Onkel von einem der Burschen) und der Mutter kommt es zum Streit und zu ausländerfeindlichen Beschimpfungen. Der Mann soll ein Klappmesser gezückt haben, sie soll sich eine goldene Schmuckkette um die Faust gewickelt und ihm damit gedroht haben. Außerdem soll sie gedroht haben eine Pistole aus dem Haus zu holen.

Als die Polizei kommt wirft sie die Kette über ihren Gartenzaun. Der Mann wirft das Messer unter ein geparktes Auto. Beides finden die Beamten jedoch schnell. Der Alkoholtest ergibt: Auch der Mann hat getrunken, auch wenn er „nur“ rund 0,9 Promille hat. Die Freundin der Tochter sagt außerdem, die 40-Jährige habe ihr nach dem Vorfall verbal gedroht, um sie dazu zu bringen vor der Polizei falsch auszusagen: Nämlich, dass die Männer der 40-Jährigen das Messer an die Kehle gehalten haben.

"Emotionale Situation" wegen Internet-Video



Die Frau sitzt jetzt vor Gericht und bestreitet das. Das mit der Pistole hat sie auch nie gesagt, sagt sie. Sie wollte dem Mann mit der Kette nicht drohen, kann sich aber vorstellen, dass das so gewirkt hat. Vorausgegangen war dem Ganzen ein Streit, bei dem es um ein Nackt-Video ging, das einer der Beteiligtem im Netz verbreitet hatte und in dem die Tochter der Angeklagten zu sehen ist. Für die Mutter sei das eine „sehr emotionale Situation“ gewesen, so ihr Verteidiger. Bereits am selben Tag oder am Vortag soll es einen Vorfall gegeben haben, bei dem die Mutter dem Jugendlichen drohte, der das Video geteilt hatte.

Bei dem angeklagten Vorfall mit der Goldkette und dem Messer sieht der Richter eher eine gegenseitige Drohung und keine Drohung aus Notwehr. Weil sie keine Vorstrafen hat und die Verantwortung übernimmt, bekommt die 40-Jährige ein Diversionsangebot: Sie muss 400 Euro zahlen. Die Angeklagte nimmt die Diversion an. Zu den übrigen Anklagepunkten spricht der Richter sie im Zweifel frei. Die Zeugen haben sich zu viel widersprochen, um glaubwürdig zu sein. Einmal soll das Messer zugeklappt, einmal offen, einmal gar nicht vorhanden gewesen sein. Er vermutet außerdem, dass die Zeugen die Frau als Gruppe belasten wollen und sich abgesprochen haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.