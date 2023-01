Tullner Bahnhofstraße ist gesperrt: Umleitung & Haltemöglichkeiten

Noch bis längstens Ende Juni sollen die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße dauern. In dieser Zeit ist die Straße zwischen Buchinger-Kreisverkehr und Rathausplatz gesperrt, die Geschäfte sind jedoch durchgehend zugänglich. Kunden können zusätzlich geschaffene Haltemöglichkeiten in der Karlsgasse nutzen.

Foto: NOEN

In der Bahnhofstraße wird der Kanal saniert und neue Wasser- und Glasfaserleitungen verlegt. Während es bis Mitte des Jahres zwar keine Durchfahrt geben wird, sind die Gehsteige und Geschäfte weiterhin zugänglich. Für Kunden wird es außerdem vor Ort Informationen bezüglich Umleitungen, Park- und neu geschaffenen Haltemöglichkeiten geben.

Die Zufahrt für den motorisierten Verkehr zum Hauptplatz erfolgt durch das St. Pöltner Tor, sowie über die Jasomirgottgasse – diese wird von der Franz-Josef-Straße bis zur Karlsgasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Ab der Karlsgasse wird die Einbahn umgedreht, sodass man von der Franz-Josef-Straße direkt zum Hauptplatz fahren kann. Die Ausfahrt vom Hauptplatz ist damit nur über das St. Pöltner Tor möglich.

Die Einbahn vom Rathaus- zum Hauptplatz wird aufgehoben, sodass der Verkehr in beide Richtungen möglich ist. Neben den bereits bestehenden Parkmöglichkeiten in den Parkgaragen in der Frauentorgasse und Albrechtsgasse sowie unter dem Hauptplatz kommen Haltemöglichkeiten am Rathausplatz und am Ende der Karlsgasse (unmittlerbar an der Bahnhofstraße).

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.