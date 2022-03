50 Firmen in Langenrohr: Veränderungen in 100 Jahren

Foto: NOEN

Letzte Woche ging es um die Geschichte von Langenrohr, die besonders von Bürgermeister und späterem Landeshauptmann Niederösterreichs, Josef Reither, geprägt worden ist. Dieser wurde 1955 auch mit der Errichtung des Josef Reitherhauses geehrt. Darin waren über die Jahre unter anderen die Raiffeisenkasse, die Gemeindekanzlei und ein Museum Reither untergebracht.

Als Reither erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts eine Raiffeisenkasse in Langenrohr eröffnete, gab es in der Gemeinde hauptsächlich Landwirte und Handwerker. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung siedelten sich aber im Laufe der Zeit immer mehr Betriebe an, was zum Gewerbegebiet führte, wie man es heute kennt.

Dort ließ sich als erstes das Möbelhaus Leiner 1995 nieder, im selben Jahr folgte noch McDonald‘s. Ein Vorteil für das Gewerbegebiet war auch die Eröffnung der neuen Rosenbrücke - Baujahr 1995 -, die zur Hälfte auf Langenrohrer Gemeindegebiet steht.

Eine Luftaufnahme des Gewerbeparks aus dem Jahr 2001 - während man den Leiner bereits erkennen kann, fehlen- verglichen mit heute - noch Betriebe. Foto: Alois Steinhauser

Bürgermeisterin Anneliese Federmann eröffnete 2001 einen weiteren Teil des Gewerbegebiets. Bei ihrer Eröffnungsrede betonte sie, dass sie sehr erleichtert sei, das Projekt abgeschlossen zu haben, da die ersten Schritte für das Gewerbegebiet schon 1994 gesetzt worden seien.

Sieben Jahre lang hätten das Land NÖ und die Stadt Tulln ihr und Altbürgermeister Eduard Stadler viele Steine in den Weg gelegt. Aufgrund der Verzögerung hätte die Gemeinde auch einige Steuereinbußen hinnehmen müssen.

In den Jahren darauf folgten die Eröffnungen von Baumax (jetzt OBI) 2003 und XXXLutz sowie Intersport 2004. Seit 2012 gibt es auch den Tullnerfelder Bahnhof, der mehrheitlich auf Langenrohrer Gemeindegebiet steht. Mit dem Tullnerfelder Hotel gibt es seit 2017 nun auch das erste Hotel in der Gemeinde. 2018 folgte mit Burger King ein zweites Fast-Food-Restaurant. Derzeit sind 50 gemeldete Firmen in der Marktgemeinde Langenrohr ansässig.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden