Kultur und Soziales am früheren Mühlenareal in Grafenwörth

Die erstmalige Nennung einer Mühle im Ort geht auf das Jahr 1358 zurück. Schon damals wurde die Wasserkraft des Kleinen Kamp zum Betrieb von Wassermühlen genutzt. Im Jahr 1884 ging die Mühle in den Besitz von Josef und Maria Eder über. Die Besitzverhältnisse hat Familie Eder bis 1928 dokumentiert – mit einer Marmortafel an der Wand des heutigen Gemeindeamtes.

Ab 1909 war Josef Eder zehn Jahre lang Bürgermeister in Grafenwörth und als großer Wohltäter bekannt, hatte für die Armen im Dorf ein offenes Ohr. Sein Sohn Josef verstarb aber 1948 im 52. Lebensjahr. Seine Gattin Notburga führte den Betrieb mit Mühle und Weinkellerei erfolgreich weiter. So waren 1956 45 Mitarbeiter angestellt: Müllergesellen, Hilfsarbeiter, Lkw-Fahrer, Tischler, Gärtner, Kutscher und Mechaniker.

Familie Eder prägte eine ganze Gemeinde

Wie beliebt Notburga Eder war, zeigte sich auch beim Begräbnis am 1. Mai 1973. Um Kränze und Blumen vom Trauerhaus zum Friedhof zu transportieren, mussten drei Firmen-Lkw beladen werden.

Notburga Eder jun., mit dem Grafenwörther Bauunternehmer Karl Sedlmayer verheiratet, leitete in jungen Jahren Mühle und Weinbau. Nach dem Tod der Mutter führte sie den Betrieb bis zur Insolvenz 1999 weiter.

Und schon im März 2000 begann der Abbau der Maschinen in der Mühle, die nach Argentinien verkauft wurden. Eine der Hallen ging nach Münichreith am Ostrong und ein Jahr später, am 5. November 2001 übernahm die Firma Schauerhuber den Abbruch der Bauwerke. In seiner geschichtlichen Abhandlung schreibt Fritz Ploiner: „Vom gesamten Betriebsareal blieb lediglich das Haupt- und Verwaltungsgebäude stehen, wo dann durch die GEDESAG Krems Wohnungen eingebaut wurden. Das Bürogebäude wurde als neues Gemeindeamt umgebaut.“

Auch für die riesige Weinabfüllhalle gab es schließlich eine neue Funktion: Hier entstand das bekannte „Haus der Musik“ mit der angeschlossenen und überregional bedeutenden Musikschule Region Wagram. Auf der verbliebenen Fläche wurde das SeneCura Sozialzentrum errichtet samt betreubaren Wohneinheiten.

Die eindrucksvolle Geschichte der Edermühle hat, wie erwähnt, Fritz Ploiner, Obmann des Vereins für Heimatforschung Grafenwörth, aufgearbeitet. Bleibt zu wünschen, dass das zweifellos historisch interessante Ergebnis in Form einer umfassenden Broschüre nicht mehr lange auf sich warten lässt.

