Der Verfall der Mauern

Mächtig, trutzig, Zeichen des Bürgerstolzes, von der Zeit überholt. Stadtmauern prägten einst notwendigerweise das Bild zahlreicher Ortschaften. Mit dem Wandel der Bedürfnisse wurden sie schließlich obsolet und mussten anderen Zwecken weichen. Allenfalls sind heute noch Reste erhalten, falls sich eine Nachverwendung fand oder ein museales Interesse geltend gemacht werden konnte.

Im Falle der Stadt Tulln blieben von den einst stolzen Verteidigungswerken lediglich zwei markante Gebäude erhalten: der Salzturm im Norden und der Stadtturm im Südwesten, gegenüber dem Jahndenkmal, mit einem Stück Restmauer. Während ersterer heute für die K.Ö.St.V. Comagena Tulln als Bude eine rege Nachnutzung fand und Ort lebendiger Zusammenkünfte ist, war dem Stadtturm ein weit traurigeres Schicksal beschieden. Im Jahr 1560 errichtet und erst 1938 restauriert, verfällt er nun.

Kupferstich von Georg Matthäus Vischer, Topographia archiducatus Austriae inferiors modernae, 1670 Foto: privat

Die Anfänge der Stadtmauer reichen in die Zeit Kaiser Domitians (erstes nachchristliches Jahrhundert) zurück. Zunächst nur eine Holzpalisade, wurde das Kastell unter seinem Nachfolger Trajan mit Steinmauern versehen. Und das mit gutem Grund - Tulln hatte mit den Markomannen, Schweden, Tartaren und Franzosen immer wieder unliebsame Besucher. In der Bonvicinistraße gegenüber der MS „Marc Aurel“ kann man noch einen Rest an römischen Mauern bewundern.

Es ist kein Zufall, dass es sich bei den letzten Resten der Stadtbefestigung jeweils um Türme handelt - die Mauern und vor allem die einst markanten Stadttore nahmen einfach zu viel Platz weg. Diese mussten daher den Bedürfnissen eines erhöhten Verkehrsaufkommens weichen. Darüber hinaus hatte die moderne Artillerie Stadtbefestigungen obsolet gemacht. Nach den napoleonischen Kriegen, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, war daher für die alten Befestigungen kein Platz mehr, und sie wurden großflächig geschliffen.

Die 1990er waren eine goldene Zeit der Tullner Stadtarchäologie - allein in diesen Jahren fanden mindestens dreizehn Grabungen statt, welche altes Mauerwerk freilegten. Es bleibt zu hoffen, dass diese letzten beiden Zeugen der Tullner Stadtgeschichte auch die nächsten hundert Jahre überdauern.

