Zu zweit im Weißen Rössl: Kaiserbesuch in der Volksschule Baumgarten

In ihrer charakteristischen Art zwischen hohen musikalischem Genuss und Comedy haben sich Christine und Camillo dell’Antonio der Operette „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky angenommen. Sie kreierten eine szenische Konzertfassung für zwei Personen, begleitet am Klavier von Sonja Stelzer aus Königstetten. Die Gäste in der Volksschule in Baumgarten am Tullnerfeld, darunter Bildungsgemeinderätin Petra Hiesinger und Musikschulpädagoge Martin Achenbach, erlebten ein unterhaltsames Konzert, bei dem die Gäste auch zum Mitsingen eingeladen waren.

Sopranistin Christine dell’Antonio stammt aus Wien, studierte Gesang an der Musikuniversität und Klassische Operette am Konservatorium in Wien mit Engagements in Liechtenstein, Coburg und Salzburg. Der Tenor Camillo dell’Antonio stammt aus Tirol, war Mitglied und Sopransolist bei den Wiltener Sängerknaben. Nach der Matura studierte er Medizin und Gesang. Nach dem abgeschlossenen Medizinstudium studierte er in London bei Thomas Hemsley Gesang und absolvierte ein Postgraduate Diplom an der Guildhall School of Music and Drama in London.

Das Sängerehepaar lebt in Baumgarten im Tullnerfeld und kreiert seit 2015 eigene Programme wie szenische Liederabende sowie Opern- und Operettenkomödien. Ansporn und Freude der beiden ist es, von der Stück-Idee über die Textfassung und Regie bis zum Bühnenbild und Kostümen alles selbst zu machen. Dabei werden die Musik und die Gesangstexte meist unverändert gelassen, lediglich aktuelle Zusammenhänge eingefügt. Die Requisiten und Kostüme werden von karitativen Flohmärkten besorgt oder einfach aus dem Haushalt genommen.