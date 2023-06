St. Andrä-Wörderner startet ein Volksbegehren gegen Volksbegehren

Wer ein Volksbegehren einleiten will, muss bei der Einbringung Kostenbeiträge leisten: 622 Euro für die Anmeldung und in der Folge 2.799,50 Euro für Druckkosten. Die vermeintliche Hürde entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Möglichkeit, sich ein gar nicht so kleines Körberlgeld zu verdienen. Denn sobald ein Begehren die Eintragungsreichweite von 100.000 Unterschriften erreicht hat, werden laut Gesetz diese Kosten in fünffacher (!) Höhe zurück erstattet, was einen möglichen Reingewinn von 13.686 Euro ergibt.

Aufgefallen ist das dem St. Andrä-Wörderner Manuel Plöchl. Als Leiter des Standes- und Meldeamtes der Marktgemeinde ist er unter anderem für Wahlen und eben auch Volksbegehren zuständig. „Ich beobachte die Entwicklung seit vielen Jahren und bin der Meinung, dass hier etwas schief läuft“, erklärt Plöchl.

Seit 2020 setzte ein Volksbegehren-Boom ein

Seit dem 1. Volksbegehren im Jahre 1964 hat sich in Österreich rechtlich, politisch und auch technisch viel verändert. So wurden von 1964 bis 1999 insgesamt lediglich 21 Volksbegehren eingeleitet. Seit 2020 sind es bislang schon 35, für neun weitere steht der Eintragungszeitraum fest. 30 dieser jüngsten 35 Volksbegehren haben die 100.000-Unterschriften-Marke erreicht. Dafür haben die Initiatoren – nach Abzug der Kostenbeiträge – insgesamt 410.580 Euro an Steuergeld kassiert. „Der Kostenaufwand für die Republik Österreich und damit für jeden Steuerzahler ist bei jedem Volksbegehren enorm“, sagt Plöchl.

92 Volksbegehren befinden sich in der Unterstützungsphase

Zusätzlich werden nämlich den Gemeinden die bei der Durchführung erwachsenden Kosten vom Bund ersetzt, und zwar mit einer Pauschalentschädigung in Höhe von 0,40 Euro pro Stimmberechtigten. „Das ergibt jedes Mal über 2,5 Millionen Euro an Steuergeld! Und derzeit sind mindestens drei Eintragungszeiträume pro Jahr üblich“, ärgert sich Plöchl. Und offenbar würden immer mehr Privatpersonen die Geschäftsidee für sich entdecken, denn aktuell befinden sich stolze 92 Volksbegehren in der Unterstützungsphase.

All das veranlasste ihn, mit 1. Juni selbst ein Volksbegehren einzuleiten, Titel: „Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung“. Ziel ist es, dass der Gesetzgeber beim Kostenersatz das Wort „fünffachen“ streicht, damit Initiatoren nur mehr die tatsächlich geleisteten Beiträge rückerstattet bekommen. Die Unterstützungsphase läuft seit 1. Juni. Info: www.stopptdievolksbegehrenbereicherung.at.

Zumindest der Arbeitsaufwand hält sich für die Behörden einigermaßen in Grenzen. Hier brachte die Einführung des zentralen Wählerregisters 2018 große Erleichterungen, wie Bezirkshauptmannstellvertreterin Renate Giller-Schilk informiert. Es erspart Ermittlungsverfahren, Niederschriften und das Bilden von Summen: „Alle relevanten Informationen sind in kürzester Zeit auswertbar.“