Ideenwerkstatt in Muckendorf

Mit dabei waren die Arbeitskreisleiterin und geschäftsführende Gemeinderätin Barbara Vacha, die Regionale Gesundheitskoordinatorin Viktoria Ernst, Gesunde Gemeinde-Mitarbeiterin Andrea Rudolph, die Volksschulleiterin der Volksschule Zeiselmauer Karin Grünberger und einige interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Es wurde über die vergangenen gesundheitsförderlichen Initiativen berichtet, welche in der Gemeinde und in der Volksschule Zeiselmauer stattfanden. Außerdem wurde ein Ausblick auf das Jahr 2024 geboten und zur aktiven Mitarbeit und Ideeneinbringung eingeladen.

Die Ideenwerkstatt des „Gesunden Muckendorf-Wipfing“ ist somit nicht nur ein Ort des Austauschs, sondern auch ein Symbol für das Engagement und die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde. „Wir sind gespannt darauf, wie sich die Ideen und Pläne für 2024 konkretisieren werden und freuen uns auf eine noch gesündere und aktivere Zukunft in Muckendorf-Wipfing. Außerdem freuen wir über ein wachsendes Interesse an unserer Ideenwerkstatt“, so Barbara Vacha.