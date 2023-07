Mit Brief & Siegel: Felser Gemeinderätin ist Gesundheitskoordinatorin

An der Universität für Weiterbildung Krems fand die feierliche Abschlussfeier des zweiten Durchgangs des Universitätslehrgangs Regionale Gesundheitskoordination statt. Unter den elf Absolvent befand sich die Felser Gemeinderätin Sabine Treml. Somit ist Fels eine der nur 24, von insgesamt 573 niederösterreichischen Gemeinden, die über eine eigene Spezialistin für die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung verfügen.

Treml durfte auch als Beispiel für ein gesundheits-förderliches Projekt in einer Gemeinde, ihr Praktikumsprojekt „Fels am Wagram is(s)t natürlich gesund in Bewegung“ präsentieren. Die zahlreichen geladenen Gäste, darunter Universitätsprofessor Gerald Gartlehner, der niederösterreichische Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl sowie zahlreiche Bürgermeister und andere Gemeindevertreter aus dem ganzen Bundesland zeigten sich beeindruckt, was Fels alles für die Bürgerinnen und Bürger auf die Beine stellt.

Durch Gesundheitsförderung auf Gemeindeebene soll sichergestellt werden, dass bei allen Entscheidungen, die in der Gemeinde getroffen werden, die Gesundheit „mitgedacht“ und berücksichtigt wird. Der große Vorteil der Gesundheitsförderung auf Gemeindeebene liegt darin, dass es lokal möglich ist, das tatsächliche Lebensumfeld so zu gestalten. Das beginnt bei Verkehrssicherungsmaßnahmen, Umwelt- und Klimaschutz-Themen bis hin zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung.

„Prinzipiell sollen alle Bürger lernen, sich gut um sich selbst und ihre Gesundheit zu kümmern“, sagt Sabine Treml. „Durch vermehrte gesundheitsförderliche Angebote im Ort wird die Gesundheitskompetenz der Menschen gestärkt.“ Um einen einfachen Zugang zu entsprechenden Informationen zu bekommen wurde im letzten Jahr die monatliche „Gesunde Ecke“ geschaffen, die über die Homepage, den Newsletter und die Facebook-Gruppe „Gesundes Fels am Wagram“ veröffentlicht wird. Eine RGK soll außerdem dafür sorgen, dass sich alle im Ort, die in irgendeiner Form die Gesundheit der Menschen mitbeeinflussen, vernetzen und untereinander abstimmen. Zu diesem Zweck wird aktuell das Netzwerk „Gesund verein(t) in Fels“ aufgebaut