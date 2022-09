Kein Bewerber für Kinderarzt-Stelle in Tulln

Seit 1. April 2019 ist eine der beiden ÖGK-Plan-stellen für Kinder- und Jugendheilkunde in der Stadt Tulln unbesetzt. Trotz Anschubfinanzierung von bis zu 70.000 Euro gibt es keine Bewerber.

„In den Bereichen der Kinder- und Jugendheilkunde und der Allgemeinmedizin stehen wir vor der Herausforderung, dass es nicht genügend Absolventen gibt, um den Bedarf abzudecken“, erklärt eine Sprecherin der Gesundheitskasse.

SPÖ: Landarztgarantie sei gescheitert

Die Babyboomer gehen in Pension, Nachfolger werden gesucht. Die ÖGK setzt auf „zeitgemäße Vertragsformen“, etwa Gruppenpraxen, oder Kooperationsmodelle.

Trotzdem findet sich kein Kinderkassenarzt für Tulln – im ganzen Bezirk gibt es eine besetzte Stelle in Tulln, zwei in Klosterneuburg.

Edith Kollermann (NEOS). Foto: NEOS

In einer Aussendung warnen die NEOS vor einer „Unterversorgung in der NÖ-Kindermedizin. Die Zwei-Klassen-Medizin ist in vielen Regionen längst Realität, viele Kinder können nicht mehr kassenärztlich und altersgerecht versorgt werden“, so NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. Sie sieht die Politik in der Pflicht, gemeinsam mit Ärztekammer und Sozialversicherungsträgern Lösungen in Angriff zu nehmen.

Dem Thema Gesundheit widmet sich auch die SPÖ. In einem Pressegespräch kritisieren Bundesrätin Doris Hahn und GVV-Bezirksvorsitzender und Zwentendorfs Vizebürgermeister Johann Horst Scheed: Die Landarztgarantie sei gescheitert.

Hahn: „Der Bezirk Tulln ist zwar mit Wahlärzten gut versorgt, bei den Kassenärzten sieht die Lage aber anders aus.“ Über 100 Wahlärzte, rechnet Hahn vor, stehen rund 80 Kassenärzten gegenüber. Gravierend sei das in den Bereichen Kinderheilkunde, Gynäkologie und Innere Medizin.

Bund, Land und Gesundheitskassen seien gefragt Besserungen zu schaffen. In der Praxis zeige sich aber ein anderes Bild, schildert Scheed aus Erfahrung: „Nicht die Zuständigen sind diejenigen, die für Ersatz kämpfen, wenn jemand in Pension geht. Es sind die Gemeindevertreter, denen die medizinische Sicherheit ihrer Bürger am Herzen liegt.“ Was sich die SPÖ wünscht: „Ein Gesundheitssystem, das für alle da ist, sowohl präventiv, als auch akut.“

