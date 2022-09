Fall Leonie: Opferanwalt Johannes Öhlböck im Gespräch mit der NÖN

Rechtsanwalt Johannes Öhlböck vertritt gemeinsam mit seinem Kollegen Florian Höllwart die Hinterbliebenen im Fall Leonie. Bei den Hinterbliebenen handelt es sich um die Eltern und vier Geschwister im Alter von 16 bis 20 Jahren. Die NÖN sprach nach dem dritten Verhandlungstag mit dem Tullner Juristen: „Wir haben dieses Mandat bewusst geteilt, da Kinder andere Interessen und Ansprüche haben und hier zwei noch minderjährig sind.“



Widersprüche in den Aussagen

Was sagt er zum bisherigen Prozessverlauf? „Der dritte Tag war der wichtigste bis jetzt. Er hat klar gezeigt, dass die Angeklagten vor Gericht allesamt sich selbst, also dem was sie vor der Polizei gesagt haben, widersprechen. Damit nicht genug widersprechen sich die drei jungen Männer auch untereinander“, berichtet Öhlböck.

Das aufzudecken sei mehreren Faktoren geschuldet: „Gelungen ist das durch Befragung, wobei ich die Geschworenen hervorheben möchte, die wirklich durchgehend mitdenken und die richtigen Fragen stellen. Und dann sind da noch die Sachverständigen-Gutachten“, sagt der Anwalt. Sowohl das DNA-Gutachten als auch das gynäkologische und das gerichtsmedizinische Gutachten hätten alle drei Täter massiv belastet. „Dadurch ist die bisherige Verantwortung der Angeklagten in sich selbst zerbröselt“, erklärt Öhlböck.



Ein Video als wichtiger Beweis

Und dann sei da noch das Video, das am Tag von Leonies Tod um 5.57 Uhr, kurz vor ihrem Ableben, aufgenommen worden war. „Ich darf zum genauen Inhalt nichts sagen, aber es ist etwas anderes, wenn du weißt, dass ein 13-Jähriges Mädchen zu Tode gekommen ist, oder wenn du dann auch noch diese Bilder dazu bekommst“, ist der erfahrene Jurist, der schon in zahlreichen Missbrauchsfällen (etwa Wilhelminenberg oder Kremsmünster), die Opfer vertrat, noch immer erschüttert. Das toxikologische Gutachten habe gezeigt, dass die Ecstasy-Menge in Leonies Blut dreifach tödlich überdosiert war: „Das hätte jeden umgeworfen und zwar nicht nur einmal, sondern dreimal.“

In Kombination mit der Kieferstarre, die die Einsatzkräfte beim Eintreffen festgestellt haben und dem Zeitpunkt der Videoaufnahme bedeute das: „Der Todeszeitpunkt war zwischen 5.57 und 6.30 Uhr und nicht einmal ein Notfallmediziner mit Vollausstattung hätte Leonie retten können“, sagt Öhlböck. Das Alles habe ihn innerlich berührt und erschüttert: „Wobei ich natürlich professionell agieren muss.“ Hier trotzdem hochkonzentriert zu bleiben, das sei juristisches Handwerk.

Viele Zeugen für den vierten Tag

Unterm Strich zeichne sich jetzt also ein ganz anderes Bild ab, als jenes, das die Aussagen der Angeklagten ergeben haben: „Sie haben offenbar nicht erkannt, dass es derartig viele Gutachten gibt, die eben etwas ganz Anderes sagen als sie.“

Am vierten Verhandlungstag werden nun Leonies beste Freundin, der Mann, der Leonie am Todestag nach Wien gefahren hat, der ursprüngliche vierte Angeklagte, die Ersthelferin sowie der Gutachter für die Altersstufen-Feststellung als Zeugen aufgerufen.

