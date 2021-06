Es ist bereits der 14. Frauenmord in Österreich in diesem Jahr, Opfer ist ein erst 13-jähriges Mädchen, das in Tulln eine zweite Klasse der Neuen Mittelschule Marc Aurel besuchte. In den letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse rund um die schreckliche Tat.

Samstagfrüh war in Wien-Donaustadt eine weibliche Leiche gefunden worden. Die Spurenauswertung zeigte rasch, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Die junge Frau dürfte erstickt bzw. erwürgt worden sein. Ersten Berichten zufolge, sollte es sich um eine 18-Jährige handeln.

Als die Polizei Fotos der Kleidung des Opfers veröffentlichte, meldeten sich laut der Gratiszeitung „Heute“ auf der Polizeiinspektion Tulln die Eltern einer abgängigen 13-Jährigen. Noch am Sonntag wurde es traurige Gewissheit: Bei der Toten handelt es sich tatsächlich um die minderjährige Schülerin aus Tulln.

Einvernahmen der Tatverdächtigen laufen

Bereits unmittelbar nachdem die Leiche von Passanten entdeckt wurde, war klar, dass der Fundort nicht der Tatort war. Die Kriminalbeamten durchleuchteten das gesamte Umfeld des Opfers (Social Media, Schule, Kontakte). Noch am Montag konnten zwei junge Männer (16 und 18 Jahre alt) als Tatverdächtige festgenommen werden, die Einvernahmen laufen.

Tief betroffen zeigt sich Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Ich bin einfach nur traurig. Mein Mitgefühl gilt den Eltern und allen Freunden und Bekannten, die in einer Beziehung zu dem Mädchen standen.“

Thomas Peischl Sichtbare Spitze des Eisberges

In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag äußerte sich Innenminister Kar Nehammer zu den beiden Tatverdächtigen. Beide kommen aus Afghanistan, einer ist subsidiär schutzberechtigt, nach mehreren Drogendelikten war ihm dieser Status vom Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen entzogen worden. Dagegen hat der Mann Beschwerde eingelegt, das Verfahren läuft. Der zweite Verdächtige hat seinen Asylantrag in diesem Jahr gestellt. Nehammer stellte unmissverständlich klar, dass, sollten sich die Mordvorwürfe bestätigen, auch diese Männer „konsequent“ nach Afghanistan zurückgeschoben werden.

„Ich bin einfach nur traurig. Mein Mitgefühl gilt den Eltern und allen Freunden und Bekannten, die in einer Beziehung zu dem Mädchen standen."

Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl sagte, dass die Identität des Mädchens dank eines Zeugen sehr rasch geklärt werden konnte. Das Mordopfer dürfte freiwillig in die Wohnung eines der Tatverdächtigen mitgegangen sein. Dort wurden Drogen konsumiert und es gab „schwere strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität“, wie es Pürstl formuliert. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt.