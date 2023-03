„Hals über Kopf“-Stars im Star Movie Tulln

Sänger und Kabarettist Otto Jaus präsentiert am Montag, 17. April, gemeinsam mit Schauspielerin Miriam Fussenegger den neuen Komödienhit „Hals über Kopf“ persönlich im Star Movie Tulln. In der Kino-Komödie von Regisseur Andreas Schmied ist nichts wie es scheint und außerdem kommt dann auch noch alles ganz anders. An der Seite von Jaus glänzt Fussenegger als Tochter eines korrupten Bankers.

Live präsentieren die beiden Künstler „Hals über Kopf“ gemeinsam mit Regisseur Andreas Schmied und Produzent Josef Aichholzer im Rahmen einer Star-Premiere am Montag, 17. April im Star Movie Tulln. Filmbeginn ist um 19.30 Uhr. Die Stars werden nach Filmende im Kinosaal erwartet. Tickets sind im Vorverkauf an den Kinokassen und online auf starmovie.at erhältlich.

Zum Filminhalt: Ella (Miriam Fussenegger), reiche Tochter eines korrupten Bankiers (August Zirner), flüchtet am Tag ihrer Hochzeit in den Kofferraum eines Bentleys. Und just diesen Wagen beschließt der schusselige Autodieb Richie (Otto Jaus) zu stehlen. Ella wittert nun ihre Chance, das Verschwinden als Entführung zu inszenieren, um ihren verbrecherischen Vater ans Messer zu liefern. Offizieller Kinostart ist übrigens erst am 20. April.

Für die Star-Premiere am 17. April verlosen Star Movie und die NÖN fünfmal zwei Tickets. Wer bis Dienstag, 11. April, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Hals über Kopf“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

