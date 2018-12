Das neue Star Movie präsentiert von Dezember 2018 bis Mai 2019 insgesamt sechs Aufführungen live aus der New Yorker Metropolitan Opera (kurz Met) im schönsten Opernkinosaal Niederösterreichs, dem Lounge Kino.

Die große Premiere findet am Samstag, 15. Dezember, um 19 Uhr mit Superstar Diana Damrau in Giuseppe Verdis „La Traviata“ statt. Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Wir freuen uns, nun auch Opernfreunde in Tulln mit dieser hochwertigen Veranstaltungsreihe begeistern zu können. Das einzigartige Ambiente gepaart mit dem höchsten Komfort in unserem Lounge-Kinosaal ist wie geschaffen für die hochkarätigen Live-Opern aus der Met.“

Für die Übertragung der Aufführungen wird die neueste Technik verwendet. Aufgenommen von mehr als zehn Kameras, live übertragen in bester HD-Qualität und mit brillantem Ton fühlen sich die Zuschauer als säßen sie in einer exklusiven Loge direkt in der Met. Im vergangenen Jahr lockten die Übertragungen weltweit mehr als 1 Million Besucher in die Kinos.

Premierentickets sind an den Kinokassen in Tulln oder online auf www.starmovie.at erhältlich. Außerdem verlosen Star Movie und die NÖN 1x2 Tickets für die Premiere. Wer am Dienstag, 11. Dezember, ab 8.30 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.