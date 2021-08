Mario Aiwasian versammelt am Freitag, 27. August, ab 19.30 Uhr Freunde zu einem exquisiten Open-Air-Konzert am Dorfplatz. Unter dem Motto „best of all bands“ wurde eine Art Super Group Project für diesen passionierten Gig initiiert. Während der Schwerpunkt beim letzten Dorfplatz-Auftritt eher dem Blues gewidmet war, wird diesmal der Rock im Vordergrund stehen. Zu hören sind neben Aiwasian selbst (Gitarre, Gesang) auch noch Martin Anderl (Drums), Ronnie Badilla (Harp), Henrik Jakoby (Bass), Christoph Koberger (Keyboard), Günter Prangl (Vocals) und Sara Rida (Gastvocals).

Neben den laufenden eigenen Musikprojekten ist es Mario Aiwasian ein ganz besonderes Anliegen, anderen Menschen, insbesondere Kindern, das Musizieren zu erleichtern. Er entwickelt daher derzeit die „Wunderkind-App“, mit der Interessierte auf lustvolle Weise und ohne Notenlesen das Klavierspielen erlernen können. Die innovative Game-App soll ab Jahresende 2021 erhältlich sein.

Jetzt Tickets gewinnen!

Termin: 27. August, 19.30 bis 23 Uhr. Eintritt: 18 € (ermäßigt 15 €). Kartenreservierung mit Vorauskassa per E-Mail an veranstaltung@dorfplatz-staw.net. Direktkauf bar auch zu den Öffnungszeiten der Hofküche. Musikinteressierte können den Rock-Abend live miterleben: Der Dorfplatz und die NÖN verlosen 2 x 2 Karten. Wer bis Freitag, 20. August, 20 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.