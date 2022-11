Feuersbrunner Landjugend-Führung ganz klar bestätigt

Im Heurigenlokal Zehetner hielt die Landjugend Feuersbrunn ihre Hauptversammlung. Bei der Rückschau auf das vergangene Arbeitsjahr betonten Leiterin Alexandra Polsterer und Obmann Nicolas Strohmayer die gute Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern während den Veranstaltungen.

Vor allem die Teilnahme am Kellergassenfest in Feuersbrunn und der Bezirks-Dämmerschoppen werden auch im nächsten Landjugendjahr ein wichtiger Teil des Sprengels sein. „Weiters konnten sich unsere Landjugendmitglieder über den Erfolg beim Projektmarathon aus dem Jahr 2021, bei dem die Landjugend Feuersbrunn erneut die Auszeichnung in Gold erhielt, sehr freuen“, betonte Leiterin Polsterer.

Neben den zahlreichen Veranstaltungen und Spendenaktionen, zählen auch sportliche Aktivitäten und Wettbewerbe zum Jahresprogramm.

Die anschließenden Neuwahlen führte in Vertretung für das Landjugend-Weinviertel-Team Johanna Mostböck durch. Neuerlich zum Obmann gewählt wurde Nicolas Strohmayer, ebenso Leiterin Alexandra Polsterer.

Vizebürgermeister Reinhard Polsterer gratulierte der Landjugend zu ihrer hervorragenden Arbeit und dankte für die kommende Zusammenarbeit in der Gemeinde.

