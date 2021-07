Groß war das Interesse bei der Glasfasermesse, bei der die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) über ein, „offenes, öffentliches und zukunftssicheres Netz“, so Werner Reiter von der nöGIG, informierte.

Die Rahmenbedingung, dass 40 Prozent der Bevölkerung dem Ausbau zustimmt, wurde erfüllt, „somit wird mit dem Glasfaserausbau die Region flächendeckend fit gemacht“, freut sich Bürgermeister Franz Dam, der auch die Zufriedenheit mit der Baufirma hervorhob und weiter betonte, dass Absdorf unter den ersten zehn Gemeinden in Niederösterreich sei, nach der Pilotphase nöGIG 2.

Die Kosten dieses Meilenstein-Projektes für Absdorf belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro.

„Die Zukunft wird somit zur Gegenwart“, erklärte Franz Dam, der dieses Projekt mit dem Kanal- und Straßenbau verglich. Die Basisinfrastruktur, die nöGIG errichtet, bleibt langfristig in der Hand des Landes Niederösterreich. „Sie wird an Netzbetreiber verpachtet, das ermöglicht einen fairen Wettbewerb unter den Serviceanbietern“, erklärt Werner Reiter von noeGIG. Die Bevölkerung profitiert dadurch von der großen Angebotsvielfalt von besten Internetverbindungen. Die Glasfaserleitungen werden über die Straßenverteiler hinaus bis in das Haus verlegt, so ist ein Bandbreitenverlust ausgeschlossen.

Glasfaserbeauftragter Roman Mahrer dazu: „Absdorf ist stolz darauf, eine der ersten Gemeinden in NÖ zu sein, die für den Glasfaserausbau vorgesehen wurden. Durch diese Investition in die Zukunft der Datenübertragung sind wir sowohl für die bestehenden also auch die kommenden technischen Innovationen in Form von Stabilität, Geschwindigkeit und Verfügbarkeit gerüstet.“