48 neue Wohnungen am Zeiselweg in Tulln liegen im Zeitplan

Zwei Projekte in unmittelbarer Nachbarschaft mit demselben Bauherrn, der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft, und derselben Baufirma, Leyrer & Graf: Da war eine gemeinsame Gleichenfeier zwar ausgewöhnlich aber naheliegend.

17 Wohnungen werden am Zeiselweg 34 errichtet, 31 am Zeiselweg 44. „Gestartet wurde im August 2022 und bis jetzt wurden hier 23.000 Stunden gearbeitet und dabei unter anderem 5.000 Quadratmeter Mauerwerk aufgebaut“, berichtete Harald Spiegel. Der Baufortschritt sei im Plan, die Wohnungsübergabe könne am Zeiselweg 34 Ende 2023 und am Zeiselweg 44 im Frühjahr 2024 erfolgen. Angesichts von rund 600 Bewerbern für 48 Wohnungen meinte Stadträtin Elfriede Pfeiffer: „Tulln ist wirklich ein begehrtes Pflaster.“

Beide Wohnprojekte sind mit dreifach Isolierverglasung und mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die auf Nr. 44 mit Fernwärme und auf Nr. 34 mit Luft-Wasser-Wärmepumpen betrieben wird. Die Mietwohnungen können bereits nach fünf Jahren gekauft und ins Eigentum übertragen werden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.