Segen Gottes für Flüchtlingshilfe? Daubeck-Sohn nach Crash unversehrt

„Innigsten Dank dem lieben Gott für seine schützenden Hände“, freut sich Maria „MamaMia“ Daubeck. Vor zwei Wochen hatte sie eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. „Mein Sohn Tobias gab ihnen seine Jugendsuite und sie dürfen bei uns gratis leben“, erzählt Daubeck.

Jetzt wohnen die Daubecks gemeinsam mit der ukrainischen Familie – Eltern, drei Kinder und Hündchen Peppi – unter einem Dach.

Maria Daubeck sagte ihrem Sohn für diese große Tat den Segen Gottes für sein Leben zu. Dieser Segen war vielleicht essenziell für dessen kommende Tage, denn wenige Tage später, am 12. April, verfiel Tobias am Steuer in Sekundenschlaf und raste mit 53 km/h in vier parkende Autos in St. Andrä-Wördern. Tobias und sein Hund „Buddy“ blieben dabei unversehrt.

„Innigsten Dank an die liebevollen helfenden Händen der Autobesitzer, ihr großartiges Verständnis sowie an alle Einsatzkräfte“, dankt Familie Daubeck den Rettern.

