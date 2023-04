Traktorbrand in Mallon rechtzeitig entdeckt

Das Zusammenspiel einiger glücklicher Umstände und eine rasche Reaktionskette haben einen größeren Brand in Mallon verhindert: Bei einem Bauernhof war aus unbekannter Ursache ein Massey Ferguson-Traktor älteren Baujahres im Bereich des Motors in Brand geraten, hatte sich selbstständig gemacht und rückwärts Richtung Stadel gerollt. Einzig das angehängte Bodenbearbeitungsgerät und ein geparktes Auto als Prellbock sorgten noch für etwas Abstand zwischen dem brennenden Fahrzeug und der Holzwand des Gebäudes.

Zufällig kam gegen 21.30 Uhr der Zugskommandant der Wache Mallon, Günther Brunhofer, von der Feldarbeit heim und bemerkte die Rauchentwicklung beim Nachbarn. Er ließ augenblicklich Alarm auslösen und sagte den Besitzern des Traktors Bescheid. Die Tochter des Hauses, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg am Wagram, konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch in Schach halten und einen Überschlag auf die Scheune verhindern. Auch die Feuerwehren hatten einen Startvorteil: In Engelmannsbrunn saßen die Kameraden gerade nach dem Schwiebogen-Aufstellen zusammen und konnten das Einsatzfahrzeug binnen Sekunden besetzen.

In Mallon wurde ein Löschangriff vom Hydranten weg in Richtung Brandobjekt vorgetragen, unter Atemschutz die immer noch glosenden Teile im Motorraum gelöscht und das Fahrzeug gekühlt. Um dabei einen besseren Erfolg zu erreichen, musste die Verkleidung entfernt werden. Schlussendlich wurde der Traktor aus dem Bereich des Stadels auf eine Wiese hinter dem Haus gezogen, damit es für den unwahrscheinlichen Fall eines Wiederaufflammens zu keinen Folgebränden kommen kann.

