Setzungen im südlichen Teil des Hauptschiffes der Gösinger Pfarrkirche, vor allem im Bereich der Sakristei, bereiten den Verantwortlichen einige Sorgen. Die Risse im Mauerwerk wurden erstmals vor etwa zwei Jahren entdeckt.

Der Einlauf zum beschädigten Regenwasserkanal wurde vorerst provisorisch umgeleitet. | NOEN

„Wir haben damals das erzbischöfliche Bauamt von den Bauschäden verständigt“, sagt Pfarrer Martin Müller. Umgehend wurde der Eingangsbereich der Sakristei, wo die Sprünge im Mauerwerk sichtbar wurden, fachmännisch abgestützt. Über den Rissen sind jetzt sogenannte Glasspione angebracht, die weitere Setzungen im Gemäuer sofort sichtbar machen sollen.

Was die Ursache für die Setzungen tatsächlich ist, bleibt vorerst unbeantwortet. Vor allem muss ein defekter Kanal im Kirchenbereich saniert werden. Den Auftrag zur Kanalsanierung hat der Gemeinderat bereits an die Firma Lechner aus Plank am Kamp vergeben.

Ursache für Setzungen derzeit noch ungeklärt

„Es ist allerdings fraglich, ob es zuerst zu den Setzungen gekommen ist und dadurch der Kanal beschädigt wurde, oder die desolate Abwasserleitung die Schäden am Kirchenbauwerk verursacht hat“, so der Felser Bürgermeister Christian Bauer, der allerdings keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen Auftreten der Bauschäden an der Pfarrkirche und dem schadhaften Kanal erkennen kann.

Als Ursache dafür, dass sich der südliche Teil der Kirche in den vergangenen zwei Jahren stark gesetzt hat, könnte auch eine Quelle unter dem Kirchenschiff in Frage kommen. Manche Ortsbewohner glauben den Grund für die Risse am Kirchenbauwerk zu kennen: Bewegungen im Lössboden, wie es sie in Gösing immer wieder gegeben hat.

Für den Architekt Wilhelm Schmid ist ein Zusammenhang zwischen dem schadhaften Regenwasserkanal und den Rissen am Gotteshaus sehr wohl denkbar. In den vergangenen Jahren sei mit schweren Maschinen neben der Sakristei gefahren worden. „Auch stehen meines Wissens Sachverständigengutachten noch aus“, so Schmid zur NÖN. Der in der Gemeinde wohnhafte Baufachmann bestätigt auch, dass es durch einen aufgeweichten Lössboden zu Setzungen kommen kann.

Sanierungen sollten schon bald beginnen

Für Pfarrer Martin Müller und den stellvertretenden Vorsitzenden des Fels-Gösinger Pfarrgemeinderates Franz Berger ist wichtig, dass nach Klärung der genauen Ursachen und der Behebung des Schadens am Kanalablauf baldmöglichst mit der Sanierung der Schäden begonnen werden kann.