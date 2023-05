Drei Weltstars auf der Tullner Donaubühne

Nach der Premiere 2021 findet „Götterklang trifft Donaugold“ zum dritten Mal statt. Für die diesjährige Vorstellung konnten Andreas Schager und Lidia Baich den Grammy-Gewinner Thomas Hampson gewinnen. Der niederösterreichische Heldentenor Schager meint: „Unser Konzert auf der Donaubühne wird etwas Besonderes. Ich freue mich sehr auf Thomas Hampson, einen der wohl weltbesten Baritone. Als Gastgeber werden meine Frau Lidia und ich gemeinsam mit Thomas ein einzigartiges Programm auf die Bühne stellen, wo große amerikanische Klassiker auf deutsche Romantik treffen.“ Baich ergänzt: „Die Spannung steigt, aber auch die positive Aufgeregtheit und die Freude, auf diese einzigartige Bühne zurückzukehren. Auf unser Publikum wartet ein maßgeschneidertes Programm, das zu einer musikalischen Reise einlädt.

„Götterklang trifft Donaugold zählt definitiv zu den Highlights des Kulturlandes NÖ.“ Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Im Programm sind Lieder von Giuseppe Verdi, Johann Strauss und Richard Wagner ebenso vertreten wie Cole Porter. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich begeistert: „Götterklang trifft Donaugold zählt definitiv zu den Highlights des Kulturlandes NÖ. Mit der dritten Auflage ist das Konzert aus dem niederösterreichischen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.“ Bürgermeister Peter Eisenschenk unterstreicht: „Wir sind stolz darauf, so großartige weltbekannte Künstler in der Gartenstadt Tulln begrüßen zu dürfen und freuen uns auf einen wunderbaren und einzigartigen musikalischen Abend.“ Tickets sind auf Ö-Ticket, bei der Donaubühne und bei Raiffeisenbanken in NÖ und Wien erhältlich.

