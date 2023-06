Zehn ökologische Vorbildgemeinden im Bezirk Tulln ausgezeichnet

Vollbild

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bgm. Franz Dam und Gertraud Moser zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Absdorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Umwelt-Gemeinderat Reinhard Skolek zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Fels am Wagram im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Vizebürgermeister Gertrude Täubler zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Fels am Wagram im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Alfred Riedl zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Grafenwörth im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Franz Aigner und Jutta Angerer zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Roland Nagl, Vizebürgermeister Ronald Gutscher und Florian Paar zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Königstetten im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Stadtrat Leopold Spitzbart, Ludwig Mayr, Vizebürgermeister Roland Honeder und Admir Ahmetovic zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Stadtgemeinde Klosterneuburg im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Nazmi Idrizizur und Martina Sommer zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Martin Pircher zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing im vergangenen Jahr.

