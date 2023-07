Fünf Schaugärten im Bezirk Tulln erhielten Auszeichnung

Vollbild

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Jutta Angerer und Bürgermeister Franz Aigner zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Alchemistenpark in Kirchberg am Wagram im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Michael Schabus zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Ökologische Gartenstadt Tulln im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gartenarchitekt Jürgen Maier zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Gärtner Starkl im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Uschi und Herbert Weber zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Rainbowsend in Langenlebarn im vergangenen Jahr.

